X!

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest

Välismaa
Pantsiri õhutõrjesüsteemid Moskvas paraadil.
Pantsiri õhutõrjesüsteemid Moskvas paraadil. Autor/allikas: REUTERS/Sergei Karpukhin/Scanpix
Välismaa

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) Alfa üksus hävitas poole Venemaa õhutõrjesüsteemi Pantsir varudest, teatas SBU.

"Pantsir on üks Venemaa moodsamaid ja olulisemaid õhutõrjesüsteeme. Ühe süsteemi maksumus jääb vahemikku 15–20 miljonit dollarit. Need õhutõrjesüsteemid on Ukraina pikamaadroonide tõrjumisel kõige tõhusamad," seisis The Kyiv Independenti teatel SBU teadaandes.

SBU teatel on õhutõrjesüsteemi süstemaatilise hävitamise strateegiline eesmärk muuta Venemaa haavatavaks pikamaarünnakute suhtes. Vähenenud arsenal võimaldab relvajõududel tõhusalt rünnata Venemaa sõjaväebaase, ladusid, lennuvälju ja muid okupeeritud rajatisi.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri sügaval Venemaal ja oma okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võitlusvõimet. SBU teatas 19. jaanuaril, et nende pikamaarünnakud 2025. aastal kas hävitasid või tegid kahjutuks kokku umbes nelja miljardi dollari väärtuses Venemaa õhutõrjesüsteeme.

12. veebruaril ründas Ukraina okupeeritud Krimmis Jevpatorija lähedal Venemaa pikamaaradarijaama Nebo-U, mille väärtus on hinnanguliselt umbes 100 miljonit dollarit, teatas Ukraina relvajõudude peastaap 13. veebruaril.

Samal ajal ründas Ukraina droonivägede (USF) 1. eraldi keskus 12. veebruaril Krimmis Hvardiiske külas asuvat lennuvälja, Luhanskis asuvat Kirova elektrialajaama ja Zaporižžja oblastis Prõmorskis asuvat andmekeskust. Ukraina pikamaa tiibraketid Flamingo tabasid öösel Kotlubanis Volgogradi oblastis asuvat suurt Venemaa arsenali, kus hoiti rakette, laskemoona ja lõhkeaineid, teatas Ukraina peastaap 12. veebruaril.

Rajatis kuulub Venemaa peamisele raketi- ja suurtükiväe direktoraadile (GRAU) ning seda kirjeldatakse kui üht suurimat Venemaa armee kasutatavat laskemoonahoidlat. Kohapeal registreeriti võimsaid plahvatusi.

Lisaks arsenali rünnakule tabasid Ukraina väed 12. veebruaril Tambovi oblastis Mitšurinskis asuvat Progressi tehast. Ettevõte toodab kõrgtehnoloogilist varustust lennundusele ja raketisüsteemidele ning osaleb Venemaa sõjaväe toetamises.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:01

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest

06:21

Mälksoo: Putin kasutab Ukraina ründamisel Ivan Julma argumente

00:04

Video: Eesti Laulu laval möllas legendaarne Singer Vinger

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Galerii: Eesti Laul 2026 finaal Uuendatud

14.02

Video: Elina Born viis "Goodbye to Yesterday" Viini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

14.02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

14.02

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

Eksperdid: Eesti inimesed ei oska alkoholi ja vähki seostada

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

14.02

Zelenski: Ukraina jagamine edasist sõda ära ei hoia

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

loe: kultuur

14.02

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

14.02

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

PÖFF-i uus kunstiline juht Triin Tramberg: suuri muudatusi ma kohe tegema ei hakka

loe: eeter

00:04

Video: Eesti Laulu laval möllas legendaarne Singer Vinger

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Galerii: Eesti Laul 2026 finaal Uuendatud

Raadiouudised

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo