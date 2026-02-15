SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest

"Pantsir on üks Venemaa moodsamaid ja olulisemaid õhutõrjesüsteeme. Ühe süsteemi maksumus jääb vahemikku 15–20 miljonit dollarit. Need õhutõrjesüsteemid on Ukraina pikamaadroonide tõrjumisel kõige tõhusamad," seisis The Kyiv Independenti teatel SBU teadaandes.

SBU teatel on õhutõrjesüsteemi süstemaatilise hävitamise strateegiline eesmärk muuta Venemaa haavatavaks pikamaarünnakute suhtes. Vähenenud arsenal võimaldab relvajõududel tõhusalt rünnata Venemaa sõjaväebaase, ladusid, lennuvälju ja muid okupeeritud rajatisi.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri sügaval Venemaal ja oma okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võitlusvõimet. SBU teatas 19. jaanuaril, et nende pikamaarünnakud 2025. aastal kas hävitasid või tegid kahjutuks kokku umbes nelja miljardi dollari väärtuses Venemaa õhutõrjesüsteeme.

12. veebruaril ründas Ukraina okupeeritud Krimmis Jevpatorija lähedal Venemaa pikamaaradarijaama Nebo-U, mille väärtus on hinnanguliselt umbes 100 miljonit dollarit, teatas Ukraina relvajõudude peastaap 13. veebruaril.

Samal ajal ründas Ukraina droonivägede (USF) 1. eraldi keskus 12. veebruaril Krimmis Hvardiiske külas asuvat lennuvälja, Luhanskis asuvat Kirova elektrialajaama ja Zaporižžja oblastis Prõmorskis asuvat andmekeskust. Ukraina pikamaa tiibraketid Flamingo tabasid öösel Kotlubanis Volgogradi oblastis asuvat suurt Venemaa arsenali, kus hoiti rakette, laskemoona ja lõhkeaineid, teatas Ukraina peastaap 12. veebruaril.

Rajatis kuulub Venemaa peamisele raketi- ja suurtükiväe direktoraadile (GRAU) ning seda kirjeldatakse kui üht suurimat Venemaa armee kasutatavat laskemoonahoidlat. Kohapeal registreeriti võimsaid plahvatusi.

Lisaks arsenali rünnakule tabasid Ukraina väed 12. veebruaril Tambovi oblastis Mitšurinskis asuvat Progressi tehast. Ettevõte toodab kõrgtehnoloogilist varustust lennundusele ja raketisüsteemidele ning osaleb Venemaa sõjaväe toetamises.