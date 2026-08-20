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Sõja 1639. päev: Vene rünnakutes Kiievis ja linna ümbruskonnas hukkus 12 inimest

Välismaa
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Kiievi taevas 20. augusti öösel pärast Venemaa rünnakut.
Kiievi taevas 20. augusti öösel pärast Venemaa rünnakut. Autor/allikas: EUGENE KOTENKO/AFP/Scanpix
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinnale Kiievile ja selle ümbruskonnale ballistiliste rakettidega ulatusliku õhurünnaku, milles hukkus vähemalt 12 inimest ning kümned said viga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 20. augustil kell 22.28:

- Zelenski kehtestas Venemaale mitu uut sanktsioonipaketti;

- Vene droonid ründasid Kiievit, süttis ärikeskus;

- Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 12 inimest;

- Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1480 sõdurit.

Zelenski kehtestas Venemaale mitu uut sanktsioonipaketti

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval oma videopöördumises mitme uue Venemaa vastu suunatud sanktsioonipaketi kehtestamisest, edastas uudisteagentuur Ukrinform.

"Allkirjastasin määrused uute sanktsioonide kohta ja neid on mitu paketti. Need on suunatud Venemaa sõjatööstuskompleksi ja isikute vastu, kes on ühel või teisel viisil saanud osaks Venemaa elulaadist ja säilitavad sidemeid selle riigiga isegi hoolimata sellest sõjast," rääkis riigipea.

"Nende hulka kuuluvad kollaborandid Ukraina ajutiselt okupeeritud aladel, samuti endised Ukraina tegelased, kes viibivad praegu kuskil Euroopas, kuid kelle dokumendid, sidemed ja südamed on jäänud Venemaale," lisas Zelenski.

Vene droonid ründasid Kiievit, süttis ärikeskus

Vene väed ründasid neljapäeva pärastlõunal taas Kiievit ning ühes pealinna ärikeskuses puhkes tulekahju.

Õhutõrjeväed tegelevad Kiievi ja selle äärelinnade kohal droonide allatulistamisega. Elanikel on palutud püsida varjendites.

Kell 17.50 seisuga teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško, et Holosijivi linnaosas põhjustasid allatulistatud drooni tükid tulekahju ärikeskuses.

Pääste- ja hädaabiteenistused suundusid tulekahju kustutama, võimalikest ohvritest seni teateid pole.

Öises Vene õhurünnakus hukkus 15 inimest, haavatuid on senistel andmetel 39.

Venemaa kasutas tsiviilobjektide vastu erinevat tüüpi rakette ja drooniparvi, millega kahjustas kümneid elamuid, koole, lasteaedu, haiglaid.

Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 12 inimest

Massiivne raketirünnak Kiievi vastu tabas elurajoone ja ladusid, kirjutas Kiievi linnapea Vitali Klõtško Telegramis.

Linna sõjaväeadministratsiooni teatel said kahjustada ka meditsiiniasutus ja haridusasutus.

Klõtško ütles hiljem, et pealinnas oli hukkunute arv tõusnud 12-ni ja haavata sai 33 inimest.

Kiievi oblasti kuberneri Tõmur Tkatšenko sõnul hukkus rünnakus laiemas Kiievi piirkonnas asuvas Brovarõ rajoonis üks mees ja teine sai viga. On ebaselge, kas see hukkunu sisaldub Klõtško esitatud arvus.

"Kahjustada sai üks tööstusobjekt. Kõik asjaomased teenistused on sündmuskohal ja tegelevad tulekahju kustutamisega," lisas Tkatšenko.

Ukraina õhuvägi oli hoiatanud Vene Kalibr-tüüpi rakettide eest Kiievi oblastis Kaharlõki küla läheduses, mis liikusid pealinna suunas.

Rünnakud tõid kaasa ka julgeolekualaseid vastusamme naaberriikides asuvates NATO liikmesriikides. Poola sõjaväejuhatus teatas, et oli mobiliseerinud lennukid ja aktiveerinud õhutõrjesüsteemid, et kaitsta oma õhuruumi, eriti Ukrainaga piirnevates piirkondades.

Rumeenia kaitseministeerium teatas, et öösel tuvastasid radarid Ukraina piiri lähedal õhusihtmärke, mis ajendas õhku tõusma kaks NATO missioonil olevat Hispaania hävitajat ja Rumeenia õhuväe helikopteri. Ministeeriumi teatel sisenes droon Rumeenia õhuruumi Galați lähedal ja kukkus seejärel alla Tulcea maakonnas asustamata alale.

Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on nelja ja poole aasta pikkuses sõjas suurendanud tsiviilohvrite arvu mõlemal poolel.

Kuigi Kiiev on peaaegu igal ööl rünnakute all, on ka Ukraina viimastel kuudel suurendanud vastulööke Venemaale, osaliselt selleks, et survestada Moskvat tulema läbirääkimiste laua taha, et lõpetada Euroopa surmavaim konflikt pärast Teist maailmasõda.

Sobjanini andmetel lasti alla 20 Moskva suunas liikunud drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas neljapäeva varahommikul 20 drooni kahjutukstegemisest nende lähenemisel pealinnale.

"Öösel tulistati alla 20 drooni," sõnas linnapea.

Sobjanin lisas, et päästeteenistuse spetsialistid töötavad sündmuskohal, kuhu kukkusid droonide osad.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1480 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 472 640 (+1480);

- tankid 12 283 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 25 165 (+3);

- suurtükisüsteemid 48 261 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2050 (+7)

- õhutõrjesüsteemid 1577 (+0);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid  2321 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 470 869 (+1672);

- tiibraketid 5010 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 136 818 (+500);

- eritehnika  4551 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

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