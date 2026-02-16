Erakondade rahastamise muutmine tekitab poliitikutes erimeelsusi

Erakonnad pole üksmeelel selles, kas ja kuidas tuleks erakondade rahastamist muuta. Sotsiaaldemokraadid ja koalitsioon leiavad, et annetustele tuleks kehtestada lagi. Isamaa arvates muudaks rahastamise läbipaistvamaks, kui annetada saaksid juriidilised isikud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et erakondade rahastamisel on tähtis kehtestada erakondadele tehtavatele annetustele piir.

"See väärib suuremat arutelu ja kindlasti järgmiste nädalate ja kuude jooksul parlamendis me seda ka arutame," lausus Pillak.

Isamaa peasekretär Andres Metsoja sõnas, et kui tõmmata erakondadele tehtavatele annetustele piir, siis võib piiriseadmine ka edasi laieneda.

"Tuleb vastata ka sellele, et kui inimene on otsustanud kuuluda erakonda ja tahab erakonna tegevust toetada oma mõtete või rahalise toega, siis kuhu me selle piiri tõmbame? Võib-olla mõni inimene on väga nutikas ja tõstab erakonna väärtust läbi ideede. Kuidas me seda ilmestame - ühel hetkel ütleme, et sinu limiit sai täis," ütles Metsoja.

SDE fraktsiooni esimees Lauri Läänemetsa sõnul ei puuduta sotsiaaldemokraatide eelnõu mitte ainult annetustele piiri või lae seadmist, vaid ka liikmemaksu, mis tähendab, et erakonna liikmetest suurrahastajad ei saaks anda suuri summasid läbi liikmeannetuse.

"Ehk siis erakonna kehtestatud liikmemaksust kõik suuremad summad loetakse annetuseks ja ei ole niimoodi, et üks erakonna liige tuleb ja annetab pool miljonit eurot ühel hetkel. Me peame vähendama erakondade sõltuvust suurrahastajatest," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid on pakkunud annetuse laeks 100 000 eurot aastas. Koalitsioonierakonnad on arvanud, et see võiks olla madalalam. Isamaa peasekretär ütles, et kõike ei saa üle reguleerida.

"Alati maksab meeles pidada, et mida tihedam sõel, seda tihedamalt auke," lausus Metsoja.

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott nimetas sotsiaaldemokraatide ettepanekut annetustele lae kehtestamist poliitiliseks mänguks. Tema sõnul on oluline läbipaistvus.

"Ma arvan, et selleks kõige parem viis on ikkagi riigieelarve, aga kui tuleb erasektor juurde, siis juba läbi nii läbi eraisikute kui juriidiliste isikute," ütles Ott.

Pillak ei toeta juriidiliste isikute annetamisvõimaluse taastamist.

"See muudab erakondade rahastamist hägusamaks," selgitas Pillak.

Ando Kiviberg erakonnast Eesti 200 ütles, et annetustele ülempiiri seadmine vajab laiemat arutelu.

"Me peaksime minimeerima selle võimaluse, et keegi saab endale rahaga osta poliitikat ja sellepärast tuleb teha vahet, kas üks või teine isik toetab maailmavaadet või on asi sealmaal, et ostetakse reaalselt otsuseid," sõnas Kiviberg.

Teisipäeval arutab erakondade rahastamist põhiseaduskomisjon.