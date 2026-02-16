X!

Erakondade rahastamise muutmine tekitab poliitikutes erimeelsusi

Eesti
Liikmemaksud ja annetused. Pilt on illustratiivne.
Liikmemaksud ja annetused. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Erakonnad pole üksmeelel selles, kas ja kuidas tuleks erakondade rahastamist muuta. Sotsiaaldemokraadid ja koalitsioon leiavad, et annetustele tuleks kehtestada lagi. Isamaa arvates muudaks rahastamise läbipaistvamaks, kui annetada saaksid juriidilised isikud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et erakondade rahastamisel on tähtis kehtestada erakondadele tehtavatele annetustele piir.

"See väärib suuremat arutelu ja kindlasti järgmiste nädalate ja kuude jooksul parlamendis me seda ka arutame," lausus Pillak.

Isamaa peasekretär Andres Metsoja sõnas, et kui tõmmata erakondadele tehtavatele annetustele piir, siis võib piiriseadmine ka edasi laieneda.

"Tuleb vastata ka sellele, et kui inimene on otsustanud kuuluda erakonda ja tahab erakonna tegevust toetada oma mõtete või rahalise toega, siis kuhu me selle piiri tõmbame? Võib-olla mõni inimene on väga nutikas ja tõstab erakonna väärtust läbi ideede. Kuidas me seda ilmestame - ühel hetkel ütleme, et sinu limiit sai täis," ütles Metsoja.

SDE fraktsiooni esimees Lauri Läänemetsa sõnul ei puuduta sotsiaaldemokraatide eelnõu mitte ainult annetustele piiri või lae seadmist, vaid ka liikmemaksu, mis tähendab, et erakonna liikmetest suurrahastajad ei saaks anda suuri summasid läbi liikmeannetuse.

"Ehk siis erakonna kehtestatud liikmemaksust kõik suuremad summad loetakse annetuseks ja ei ole niimoodi, et üks erakonna liige tuleb ja annetab pool miljonit eurot ühel hetkel. Me peame vähendama erakondade sõltuvust suurrahastajatest," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid on pakkunud annetuse laeks 100 000 eurot aastas. Koalitsioonierakonnad on arvanud, et see võiks olla madalalam. Isamaa peasekretär ütles, et kõike ei saa üle reguleerida.

"Alati maksab meeles pidada, et mida tihedam sõel, seda tihedamalt auke," lausus Metsoja.

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott nimetas sotsiaaldemokraatide ettepanekut annetustele lae kehtestamist poliitiliseks mänguks. Tema sõnul on oluline läbipaistvus.

"Ma arvan, et selleks kõige parem viis on ikkagi riigieelarve, aga kui tuleb erasektor juurde, siis juba läbi nii läbi eraisikute kui juriidiliste isikute," ütles Ott.

Pillak ei toeta juriidiliste isikute annetamisvõimaluse taastamist.

"See muudab erakondade rahastamist hägusamaks," selgitas Pillak.

Ando Kiviberg erakonnast Eesti 200 ütles, et annetustele ülempiiri seadmine vajab laiemat arutelu.

"Me peaksime minimeerima selle võimaluse, et keegi saab endale rahaga osta poliitikat ja sellepärast tuleb teha vahet, kas üks või teine isik toetab maailmavaadet või on asi sealmaal, et ostetakse reaalselt otsuseid," sõnas Kiviberg.

Teisipäeval arutab erakondade rahastamist põhiseaduskomisjon.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:43

Rubio kiitis Budapestis Ungari ja USA suhteid

18:31

Erakondade rahastamise muutmine tekitab poliitikutes erimeelsusi

18:21

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

17:55

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

17:55

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

17:53

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

17:40

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

17:22

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

17:18

Uuring: Vene varilaevastiku alused võltsivad oma lipuriiki

17:17

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

07:09

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

16:44

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

17:53

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

06:54

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

11:46

Riia palsami tootja on pankroti äärel

ilmateade

loe: sport

18:21

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

17:55

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

17:17

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

16:50

Ralf Aron vigastas karmis avariis selga

loe: kultuur

17:40

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

17:22

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16:52

Galerii: meremuuseumi uuel näitusel näeb muuseumi kunstikogu

16:10

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

loe: eeter

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

Raadiouudised

15:35

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

15:35

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

15:35

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

14:45

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

14:20

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

12:30

Raadiouudised (16.02.2026 12:00:00)

11:20

Filmi instituut soovib tõsta tagasimaksefondi toetusmäära 40 protsendile

10:25

Maksuamet paneb tuludeklaratsioonides rõhku platvormituludele

09:30

Raadiouudised (16.02.2026 09:00:00)

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo