USA surve Kuuba valitsusele on viinud riigi kriisini

Havanna tänavatel, kus tavaliselt vuravad vanad Ameerika autod ja tossavad bussid, on saabunud harjumatu vaikus. Kuubal on kütus otsakorral. Aastaid majanduskriisis vaevelnud riigis võib peagi katkeda ka elektrivarustus. Põhjuseks on järsult kasvanud Washingtoni surve Kuuba valitsusele. Pärast Venezuela tarnete katkemist on saareriik jäänud ilma elutähtsast naftast.

Kuubalased on palju näinud ja raskete oludega harjunud inimesed, aga praegu toimuv paneb neidki pead raputama. Autod saareriigis sisuliselt enam ei sõida, aga kommunistliku režiimi aastakümnete jooksul väga nutikaks muutunud kuubalased on leidnud siiski lahenduse.

"Nüüd on jalgrattataksod ja elektrilised kolmerattalised selleks transpordiviisiks, mida Kuubas kasutatakse. Jalgrattatakso on kohalikus liiklemiseks ja kolmerattaline juhuks, kui on vaja kuhugi kaugemale sõita. Tänu sellele transport Kuubas kuidagimoodi toimibki. Kõik kütusepõhine on omadega õhtul," lausus automehhaanik Havannas Ignacio Charon.

Lennuliiklus Kuuba ja teiste riikide vahel ähvardab katkeda, sest Kuubas pole võimalik lennukeid tankida, sest lennukikütust lihtsalt ei ole. Juba nädala eest pani valitsus kinni riiklikud hotellid. Kuuba praegused hädad said alguse 3. jaanuaril, kui USA röövis Venezuela presidendi Nicolás Maduro, mille peale Venezuela naftatarned Kuubale katki jäid. Mehhiko, mis samuti Kuubale naftat tarnis, on USA surve ja tolliähvarduste tõttu samuti naftamüügi lõpetanud. Suure meediakära saatel saadetakse Mehhikost Kuubale küll humanitaarabi, mis seal autoritaarsetele ühiskondadele omase ilukõnega vastu võetakse.

"Me näeme, et Mehhiko meid maha ei jäta, nagu ei hülga meid ka teised vennalikud riigid, sest meie komandör Fidel Castro Ruz istutas selle ilusa sõpruse, mida me nüüd, rasketel aegadel, näeme. Hoolimata võimsa riigi survest, ei anna nad järele ja liiguvad edasi kõigi sanktsioonide kiuste. Kõik on imeline ja me oleme väga tänulikud meie komandörile ja Mehhikole - riigile, mis on demonstreerinud kõike," sõnas Havanna elanik Heriberto Rodriguez.

Kuubal on aasta algusest peale puudu ligikaudu 45 000 barrelit naftat päevas, mis on absoluutne miinimum minimaalse elektri- ja bensiini kättesaadavuse tagamiseks. Rahvusvaheliste ekspertide hinnangul lülitatakse saareriigis hiljemalt veebruari lõpus elekter lihtsalt välja ning siis ei liigu pimedusse mattunud saarel muidugi mitte enam ka elektrirattad.

29. jaanuaril ähvardas USA president Donald Trump täiendavate tollimaksudega kõiki riike, kes tol hetkel veel Kuubale naftat müüsid. Tundub, et ähvardus töötab kohe ülimalt hästi ning Kuuba 65 aastat vastu pidanud režiim võib nüüd tõesti otsad anda. Teisalt hoiatavad inimõiguslased, et režiimi all ägavate kuubalaste olukord võib kõikehõlmava kütusekriisi tagajärjel hoopis veel hullemaks minna.

"Me oleme äärmiselt mures Kuuba süveneva sotsiaalmajandusliku kriisi pärast, mis on tingitud aastakümneid kestnud rahandus- ja kaubandusembargost, äärmuslikest ilmaoludes ja äsjastest USA piirangutest naftasaadetistele. Sel on järjest tõsisemaks muutuv mõju Kuuba rahva inimõigustele," sõnas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja Marta Hurtado.

Kuubalaste arvamust pole autoritaarse võimu tingimustes küll eriti võimalik uurida, midagi on riiki pääsenud väliseksperdid üritanud siiski välja selgitada ning sellest ilmneb, et enamik kuubalasi ei usu, et praegune kriis lõppeks mingil muul viisil, kui USA-ga kokku leppides. Iseasi, kas nad seda tõhusalt ka oma valitsejatele selgeks suudavad teha.