Teisipäeval on Eestis sajuvõimalus väike ja õhk külm

Meie ilma kujundav kõrgrõhuala nihutab oma raskuspunkti homseks Baltimaadelt Lääne-Venemaale. Sajuvõimalus väheneb, taevas on nii selgimisi kui madalaid pilvi. Selge taeva tõenäosus on suurim mandri lõunaosas, seal võib olla miinuskraade enam kui 20, valdavalt on külma 15 kraadi ringis. Tuul on mandril nõrk, saartel on kagutuul tuntavam.

Eelolev öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Kohati võib sadada nõrka lund ja olla udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel kagu- ja lõunatuul kuni 10 m/s. Külma on 12 kuni 18, Kagu-Eestis selgema taeva all kuni 22 kraadi, rannikul on külma kuni 7 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutlik tuul, saartel kagu- ja lõunatuul kuni 10 m/s. Külma on 12 kuni 18, kagus kuni 22, rannikul kuni 7 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel ja läänerannikul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeva öö on sajuta ja külm: miinuskraade on 16 kuni 22, saartel ja kohati rannikul 8 kuni 15. Päeval jõuab saartele lumesadu ja liigub aeglaselt ida poole, kohati tuiskab. Külma on 7 kuni 11 kraadi. Neljapäeval sajab Eestis mitmel pool lund, kohati on tuisku. Öösel on külma 7 kuni 15, Ida-Eestis mõni kraad enam, päeval on külma 6 kuni 11 kraadi. Reedel tuleb lumele veidi lisa ja külma on mõõdukalt, laupäeval võib jõuda meile edela poolt pehmemat õhku ja miinuskraadid vähenevad.