Tallinn tõstab piirkiirust Kaarli puiesteel ja langetab Nõmme teel

Tallinna linnavalitsus tõstab piirkiirust Estonia ja Kaarli puiesteel ja Gonsiori tänava ühel lõigul ning langetab piirkiirust Nõmme teel.

Tallinna linnavalitsus teatas, et liiklusohutuse parandamiseks ja piirkiiruste paremasse kooskõlla viimiseks tänaste liiklusoludega korrigeeritakse piirkiirusi mitmel olulisel tänavalõigul Kesklinnas ning ka Kristiines asuval Nõmme teel.

Muudatuste järgi kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks 40 km/h Gonsiori tänaval (Pronksi–Estonia pst lõigus), Estonia puiesteel ja Kaarli puiesteel, kus praegu kehtib väikeste eranditega valdavalt 30 km/h piirang. Estonia puiestee lõigus Otsa tänavast Vabaduse väljakuni jääb piirkiiruseks ka edaspidi 30 km/h.

Nõmme teel määratakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks 40 km/h, kus praegu kehtib 50 km/h piirang. Kristiine gümnaasiumi juures olev 30 km/h ala säilib.

Piirkiiruse märkide muudatused on antud edasi koostööpartnerile ning tööd teostatakse lähinädalatel.

Tallinna linnavalitsuse teatel ollakse hinnanud muudatuste mõju nii liiklusohutusele kui ka liiklusvoogudele ning madalamad piirangud jäävad alles kohtades, kus liiklejate konfliktid on suuremad, sealhulgas koolimajade vahetus läheduses või kus liigub rohkem jalakäijaid.

Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond) sõnul suhtub linnavalitsus piirkiiruste ülevaatamisse andmepõhiselt ja liiklejatega arvestades, et need vastaksid paremini nii liiklusruumile kui ka tegelikule liikluskäitumisele.

"Piirkiirused peavad toetama ohutut ja loogilist liiklemist ning arvestama tänavate kasutust, sealhulgas jalakäijate, ratturite ja ühistranspordi vajadusi. Kui piirang ei vasta tänava iseloomule ega sellele, kuidas liiklus tegelikult toimib, ei täida see oma eesmärki ning pole sõidukijuhtidele arusaadav ja mõistetav," lausus Jesse.

Muudatuste ettevalmistamisel küsiti ka politsei- ja iirivalveameti seisukohta, kes toetas ettepanekuid piirkiiruste korrigeerimiseks nendes lõikudes, lisas ta.