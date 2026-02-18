X!

Suhkru hinnalangus maailmas ei ole Eesti tarbijateni jõudnud

Majandus
Maiustused.
Maiustused. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Suhkru hinnalangus maailmaturul ei kajastu Eesti poodides, sest poekettide kinnitusel on suhkru hind Euroopas jäänud endisele tasemele. Ka moosi hinda mõjutab ennekõike marjade, mitte suhkru maksumus, küll aga on odavnenud šokolaad, sest kakao börsihind on langenud.

Suhkru hind on maailmaturul aastaga rohkem kui kolmandiku võrra langenud ning ainuüksi viimase kuuga on selle hind kümme protsenti allapoole tulnud.

Eesti poelettidel see märgatavalt ei kajastu, kinnitasid nii Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist kui ka Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

Rist selgitas ERR-ile, et ehkki väljaspool Euroopa Liitu on suhkru hind odavam, siis EL on kaitstud kõrgete tollimaksudega ja seepärast need väga madalad hinnad siinsele turule eriti ei jõua.

"Seetõttu ei ole suhkrut väljaspoolt Euroopa Liitu tasuv tuua. Ka mõjutavad nii suhkru tootmist kui hinda üldised tarbimistrendid," lisas Rist.

Kertu Kärgi sõnul on Prisma vaates toimunud aasta jooksul suhkru hinnaga vaid üks väga väike muudatus: alates 13. veebruarist langes ühe tootja suhkru hind ühe sendi võrra kilo kohta.

"Teise tootja puhul hinnamuutust toimunud ei ole. Sarnane pilt on ka Soomes," tõi Kärk välja.

Rist märkis, et viimase kahe aasta suhkrusaak on olnud väga hea, kuid kuna tarbimine väheneb üldiselt, makstakse naaberriikide tootjatele kohati peale, et nad ei külvaks liiga palju suhkrupeeti. Lisaks on suhkrutootjad ja tehased samuti hinnasõjas ning nende olukord on keeruline.

"Kuigi üks tootja on suhkruhinda minimaalselt langetanud, oli muudatus liiga väike, et seda lõpptarbijahinnas või meie kasumis tunda oleks," tõdes Coopi ostudirektor.

Prisma esindaja sõnul on suhkur tarbija jaoks pigem toode, mida ostetakse enamasti harjumuspõhiselt ning mille puhul väiksemad hinnakõikumised ostukoguseid märkimisväärselt ei muuda.

"Meie kogemus näitab, et isegi kui oleme karmis hinnakonkurentsis langetanud suhkru hinda oma müügikatte arvelt, ei ole see toonud kaasa müügimahtude kasvu, vaid pigem jääb tarbimine suhteliselt stabiilseks ning ostukäitumist mõjutavad rohkem kampaaniad ja hooajalisus, näiteks hoidistamine," lausus Kärk.

Salvest kasutab suhkrut ainult teatud valmistoodetes, näiteks moosides, ütles Salvesti tegevjuht Jaanus Aal, kelle sõnul ei ole mooside osakaal nende tooteportfellis suur.

"Salvesti kõik lastetoidud ja smuutid on suhkruvabad ning seetõttu ei mõjuta suhkru hind nende toodete lõpphinda," lisas ta.

Aali sõnul Salvestil lepingud suhkru ostmiseks üldiselt pikaks ajaks ette sõlmitud, kuid tasapisi hakkavad ka maailmaturu hinnamuutused nendeni jõudma.

"Siiski on suhkru osakaal moosi hinnas marginaalne. Moosi kõige kallim komponent on marjad, mis suuresti määravad ka toote hinna. Seetõttu ei mõjuta suhkru kilohinna muutus oluliselt moosipurgi hinda," tõdes Aal.

Šokolaad läheb odavamaks

Orkla Eesti müügidirektor Andrei Holm rääkis, et suhkru puhul sõltuvad nad Euroopa suhkruhinnast, mis on viimase kahe aasta jooksul küll kõrgpunktist veidi allapoole tulnud, kuid siiski hoolimata ülemaailmse turu langustrendist üsna stabiilseks jäänud.

"Kuna Euroopa suhkruhind ei ole oluliselt muutunud, ei mõjuta see hetkel ka meie lõpptoote hinda," tõdes Holm.

Küll aga on langenud kakao hind ja kuna kakao on üks Orkla maiustuste põhikomponente, kajastub selle hind otseselt šokolaaditoodete hinnas.

"Eelmisel aastal sai kakao hinna hüppeline kasv palju tähelepanu ja avaldas negatiivset mõju kõrge kakaosisaldusega maiustuste müügile. Viimasel poolaastal on kakao börsihind aga järjepidevalt langenud, mis on loonud meile võimaluse langetada ka oma šokolaaditoodete hindu," lausus Holm.

Ta lisas, et Orkla tegi hinnakorrektuuri veebruari algusest ja neile teadaolevalt on see praeguseks jõudnud või lähiajal jõudmas ka jaekettide hindadesse.

Holmi sõnul pole Orkla Eesti oma tooteid kunagi kakao hinna tipptaseme järgi hinnastanud ja seepärast on hinnalangus laugem, aga siiski tuntav. Ta tõi näiteks, et kui veel hiljuti maksis 270-grammine Annekese šokolaad Kalevi poodides 8,39 eurot, siis nüüd langes see 6,97 euroni ja kampaaniapakkumiste puhul lausa 4,59 euroni.

"Kõigi šokolaaditahvlite hindu alandasime sõltuvalt toote suurusest ja kakaosisaldusest 10–20 protsenti," ütles Orkla müügidirektor.

Siiski on kakao olenemata hinnalangusest tema kinnitusel endiselt väga kallis - ligi kaks korda kallim kui paar aastat tagasi hinnaralli eel.

"Jälgime pidevalt turu olukorda ja kui langustrend jätkub, oleme valmis ka oma hindu kohandama," lubas Holm.

Toimetaja: Karin Koppel

