Kohus määras E-Piim Tootmisele pankrotihaldurid

23. märtsiks peavad ajutised pankrotihaldurid Indrek Lepsoo ja Olev Kuklase esitama kohtule oma aruande.

AS E-Piim Tootmine on Eesti suurim juustutootja, mis suudab iga päev väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Üle 90 protsendi toodangust eksporditakse.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Janis Bertulsons esitas möödunud nädalal pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimaldanud enam kohustusi tavapäraselt täita.

Ettevõtte uuendatud juhtkond on tegevjuht Anti Orava eestvedamisel alates 2025. aasta detsembrikuust tegelenud ettevõtte olukorra stabiliseerimisega, et pakkuda omanikele ja võlausaldajatele võimalust leida pankrotiväline lahendus ettevõtte likviidsusprobleemidele.

Viimase paari kuu jooksul on käinud ettevõtte omanike vahel läbirääkimised, kuid veebruari alguses otsustas SCE E-Piim ühistu Hollandi aktsionäri pakkumist mitte vastu võtta. Samas on mitmed ettevõtted väljendanud huvi omandada AS E-Piim Tootmine äritegevus pankrotiprotsessi kaudu.

Veebruari alguses oli kaalumisel Paide tehase müük Hollandi investorist aktsionärile A-Ware.

Anti Orav rääkis 5. veebruaril, et piimakombinaat oli kahjumis juba ülemöödunud aastal, sest selle rajamine võttis palju rohkem ressurssi, kui esialgu plaaniti.

SCE E-Piim juhatuse esimees Peep Peterson lisas, et aasta alguse seisuga on E-Piimal võlgu 29 miljonit eurot.

Eesti riik panustas Paide piimakombinaadi rajamisse 15 miljoni euroga.

Hiljuti Paides käivitatud juustutehas on üks Euroopa moodsamaid ning selle avamise järel on ettevõtte müügitulu kasvanud enam kui kolm korda. Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest. Lisaks uuele Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

Ettevõtte enamusaktsionär on ligikaudu 73-protsendilise osalusega SCE E-Piim (piimaühistu) ning 25 protsenti kuulub kahele Hollandi ettevõttele kuuluvale äriühingule Meierei. SCE E-Piim ühistu kuulub umbes 100-le Eesti ja Läti farmerile.