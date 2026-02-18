X!

Maksuküüru kaotamine pole kaupluste käivet suurendanud

Foto: Priit Mürk/ERR
Maksuküüru kaotamine ei ole jaanuaris kauplustesse raha eriti juurde toonud. Esiteks tuleb inimestel praegu tasuda tavapärasest suuremate elektri- ja küttearvete eest. Teiseks ei ole paljud maksumaksjad teinud avaldust, mis neile rohkem raha kätte jätaks.

Tänavu saavad inimesed maksuküüru kaotamise ehk kõigile võrdse 700-eurose maksuvaba tulu tõttu kuus rohkem raha kätte. Kuid kuise maksuvaba tulu suuruse määrab iga inimene tööandjale esitatud avaldusega, kus see ulatuks maksimaalselt 700 euroni.

"E-MTA-le esitatud andmete põhjal on jaanuari seisuga kasutanud maksuvaba tulu 42 protsenti inimestest. Rohkem on inimesed kasutanud võimalust esitada oma tööandjale maksuvaba tulu avaldus, mis tähendab seda, et nende töötasult ei ole tasutud tulumaksu teatud summas ja see tähendab, et inimesed on võitnud rohkem ligikaudu 40 miljonit eurot," lausus maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Kui inimene avaldust ei tee, annab annan ta sisuliselt riigile laenu, mille ta saab tagasi järgmise aasta tuludeklaratsiooniga.

Selveri kauplusteketis töötab üle 3200 inimese. Tulumaksuvaba maksimaalse rakendamise avalduse on teinud 20 protsenti töötajatest.

"Kellel seda üldse ei olnud rakendatud või polnud eelmine aasta õigus saada, need kindlasti on seda võimalust kasutanud, aga kõik ei teinud seda kohe jaanuari esimestel päevadel. Sellest viiendikust omakorda viiendik on selle avalduse kirjutanud veebruarikuus," lausus Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Kui kõik teeksid avalduse, siis jääks inimestele tänavu rohkem kätte 680 miljonit eurot, millest umbes pool läheb rahandusministeeriumi hinnangul otse tarbimisse. Andersoni sõnul toidukaupluses jaanuaris mingit tarbimise kasvu polnud ja jätkus eelmise aasta viimase kvartali vilets müügitrend.

"Mahtude mõistes jäi jaanuar veidike alla 2025. aasta jaanuarile. Paari protsendi võrra (kasvas) tööstuskaupade müük, aga kokku müüdi siiski ka seal segmendis alla eelmise aasta. Inimeste postkastidesse on jõudnud elektri- ja küttearved, mis on ehmatavalt suuremad kui eelmise aasta alguses. Ja veebruar on ka juba poole peal ja tõenäoliselt energiakandjate osas on (arved) samas suurusjärgus, nii et ilmselt ei tule olulist muutust ka veebruarikuuga," rääkis Anderson.  

SEB uuringu järgi kasutaks 30 protsenti inimestes maksuvõidust saadu raha jooksvateks kuludeks. Kogumisplaanid olid viiendikul vastanutest, kuid see puudutaks neid inimesi, kes said maksumuudatusega maksimaalselt 154 eurot lisaraha.

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on praegu veel vara öelda, kas ootused tegelikkusele vastavad. 

"Aga ühel hetkel see teadmine jõuab kohale, eriti suvekuude, (kui) see 150 eurot on juba jupp aeg üle jäänud ja seal avaneb võimalus sellega midagi ette võtta ja suure tõenäosusega ikkagi enamik sellest tarbimisse jõuab," lausus Nestor.

Toimetaja: Marko Tooming

