Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase

Keenia parlamendi andmetel on Venemaa värvanud üle tuhande Keenia kodaniku sõtta Ukraina vastu kasutades skeeme turismiviisadega ja lubadusi kõrgest palgast, kirjutas väljaanne Le Monde, mida vahendas ukrainlaste uudistekanal Ukrinform.

"Tänaseks on värvatud ning Venemaa ja Ukraina sõtta sõdima läinud üle tuhande keenialase," ütles rahvasaadik Kimani Ichung'wah teisipäeval Keenia parlamendile.

Saadik viitas informatsiooni allikana luureteenistuste ja kriminaaluurimise direktoraadi ühisaruandele. Arv on märkimisväärselt suurem, kui võimude poolt varem mainitud paarsada keenialast.

Ichung'wah selgitas, et värvatud lahkuvad riigist turismiviisadega, liiguvad Venemaale Istanbuli ja Abu Dhabi kaudu ja liituvad seal Vene armeega. Teadete kohaselt reisivad paljud välismaal töötavad keenialased Venemaale ka oma elukohariikidest.

Parlamendiliikme sõnul allkirjastasid paljud neist niiöelda sõjaväelepingud, milles lubati Venemaal kuupalka vahemikus 920–2400 eurot ja mida vahendas Nairobis asuv värbamisagentuur.

Värbamisagentuurid teevad koostööd Nairobi lennujaama korrumpeerunud töötajatega, samuti riiklike tööhõiveametite ning Vene saatkonna töötajatega Nairobis ja Keenia saatkonna töötajatega Moskvas.

Teiste värbamise sihtmärgiks olevate Aafrika riikide hulgas on ka Uganda ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Meloni sõnul on Ukraina sõjas lahenduse leidmiseni veel pikk tee

Itaalia peaminister Giorgia Meloni tegi neljapäeval avalduse edusammude kohta läbirääkimistel Venemaa Ukraina-vastase sõja lõpetamiseks ja hindas, et lahenduse leidmiseni on veel pikk tee, teatas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Meloni sõnul on põhiküsimuse ehk territoriaalse küsimuse lahendamine endiselt väga kaugel.

"Ma näen olulisi edusamme dokumentides, millega me praegu töötame. Väga head tööd tehakse Kiievi julgeolekugarantiidega, mis muide põhinevad Itaalia ettepanekul – arendada neid vastavalt Põhja-Atlandi lepingu (NATO) 5. artikli mudelile," ütles peaminister intervjuus meediakanalile Sky tg24.

Peaministri sõnul käib töö ka Ukraina ülesehitamiseks.

Meloni informatsiooni kohaselt on rahuplaani paljud küsimused paberil lahendatud, kuid põhiküsimuse lahendamisest ollakse endiselt väga kaugel.

"Siiski oleme veel väga kaugel põhiküsimuse – territoriaalse küsimuse – lahendamisest, kus Venemaa jätkab nõudmiste esitamist, mis on minu arvates täiesti alusetud. Usun, nagu olen korduvalt öelnud, et oluline pole mitte lihtsalt rahu saavutamine, vaid õiglase rahu saavutamine," toonitas Meloni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles äsjases intervjuus Suurbritannia ajakirjanikule Piers Morganile, et 17.–18. veebruaril Genfis toimunud kõnelustel tehti sõjalises töögrupis mõningaid edusamme. Samal ajal on poliitilisel tasandil olukord keerulisem – kolmel osapoolel on territooriumide küsimuses kolm erinevat vaatenurka.