X!

Narva volikogu kinnitas linnaeelarve mahus 134 miljonit

Majandus
Lumine Narva 12. jaanuaril.
Lumine Narva 12. jaanuaril. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Majandus

Narva käesoleva aasta eelarve mahuks on 134 miljonit eurot. Linnapea Katri Raik nimetab eelarvet konservatiivseks, kuigi pea neljandik sellest kulub investeeringutele.

"Me jätkame investeerimist raskel ajal teedesse, kõnniteedesse, remonti, ehitame uut lasteaeda, ehitame uut kooli, plaanime uut spordihoonet, lõpetame sellel aastal ühe ühiselamu remondi, hooldekodu ja linna keskväljaku Stockholmi platsi laienduse. Meil on tõesti väga palju investeeringuprojekte, millega me oleme varem alustanud ja millega tuleb edasi liikuda," rääkis Raik.

Raigi sõnul ootaksid linnaelanikud raskel ajal toetusi, kuid  eelarve seda ei luba. Siiski võivad palgatõusu üle rõõmustada lasteaedade õpetajad ning huvikoolide pedagoogid ja treenerid.

Volikogu opositsioon Narva uue eelarvega rahul ei ole. Valimisliidu "Plaan B Narva linna pulss" juht Urbo Vaarmann ütles, et nende ettepanekud hääletati maha.

"Minu jaoks on kõige halvem see, et valimiste aeg me kõik lubasime suurelt, et me hakkame muutusi tegema, me muudame midagi. Samas ei ole näha, et inimesed saaksid endale kergendust, ei ole soojast räägitud, kas see on linna teha või ei, aga vähemalt sellega oleks võinud tegeleda. Ja meie, kui Plaan B jaoks on hästi suur punkt ka see, et me oleme väga selgelt rääkinud väikeettevõtlusest, rääkinud turismist ja kõik need ettepanekud, väikesed, mis me proovisime teha, need lihtsalt hääletati maha," rääkis Vaarmann.

Nii jättis koalitsioon tähelepanuta Plaan B ettepaneku jõepromenaadi valgustamiseks, mis Vaarmanni hinnangul toetaks Narva saamist turismipealinnaks ja maha hääletati ka opositsiooni ettepanek tõsta sünnitoetus 1200 euroni. Praegu on see Narvas 800 eurot, mis jääb 200 euroga alla Narva-Jõesuu sünnitoetusele.

Linnapea Katri Raik ütles samas, et sünnitoetuse tõstmine oleks ilus väike samm, mille Narva linna eelarve muidugi välja kannataks. "Me saame aru, et täna on veebruari lõpp ja meil ei olnud tänaseni üldse linnaeelarvet. Nüüd on meil linnaeelarve ja eks siis seoses lisaeelarvega on võimalik neid ilusaid ettepanekuid, puudutagu nad turismi või sünnitoetust, arutada," rääkis ta.

Raigi sõnul on positiivne, et Narva laenukoormus jääb sel aastal 41 protsendi piiresse eelarve üldmahust. Samas väidab eelarve seletuskiri, et aasta lõpuks võib Narva võlakoormus kasvada 53 protsendini.

