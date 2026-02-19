Macron palus Melonil mitte kommenteerida Prantsusmaa siseasju

Hiljuti suri Prantsusmaal peksmise tagajärjel parempopulistlik aktivist Quentin Deranque ning tema tapmine šokeeris ka parempoolset Itaalia peaministrit Giorgia Melonit. Prantsusmaa president Emmanuel Macron mõistis vägivalla hukka, kuid palus Melonil mitte kommenteerida tema riigi siseasju.

Meloni ütles, et Deranque'i surm kahjustas kogu Euroopat. Macroni sõnul ei peaks aga Meloni kommenteerima Prantsusmaa siseasju.

"Mind üllatab, et rahvuslased on huvitatud sellest, mis toimub väljaspool nende piire. Kui kõik tegeleksid ainult oma asjadega, oleks kõik korras," ütles Macron.

Itaalia peaministrile lähedased ametnikud ütlesid seejärel, et Meloni tahtis näidata solidaarsust Prantsuse rahvaga ning Rooma ei sekku mingil moel Prantsuse siseasjadesse, vahendas Politico.

Deranque'i tapmine on Prantsusmaal tekitanud sisepoliitilise tormi ning Macron mõistis vägivalla hukka.

"Prantsusmaal pole kohta liikumistele, mis vägivalda omaks võtavad või legaliseerivad," ütles Macron.

23-aastane Quentin Deranque osales möödunud nädala neljapäeval meeleavaldusel, mis oli suunatud Lyonis asuva ülikoolis esinenud vasakpopulistliku poliitiku Rima Hassani vastu. Viimane on vasakpopulistliku partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) liige.

Deranque sai väidetavalt löögi pähe ning suri möödunud laupäeval ajukahjustuse tagajärjel. Deranque'i tapmises süüdistatakse vasakpoolse noorteorganisatsiooni La Jeune Guard (Noor Kaardivägi) liikmeid. Organisatsiooni kaasasutaja on LFI-i praegune parlamendisaadik Raphael Arnault.

Võimud on Deranque'i tapmise uurimise raames vahistanud mitu inimest, nende hulgas on ka kaks Arnault'i nõunikku. Arnault teatas, et ühega neist, Jacques-Elie Favrot'iga, on tööleping lõpetatud, teise abi juurdepääs parlamenti on peatatud.

Favrot'i advokaat teatas, et tema klient tunnistas viibimist sündmuskohal, kuid eitas, et just tema andis lööke, mis põhjustasid Deranque'i surma.

Alistamatu Prantsusmaa (LFI) juht Jean-Luc Melenchon mõistis Deranque'i tapmise teravalt hukka. Ka teised LFI liidrid on teatanud, et partei ei ole seotud Deranque'i tapmisega.

Samas on LFI langenud kogu Prantsuse poliitilise spektri ulatuses laialdase kriitika alla. Parteid kritiseerivad nii vasaktsentristid, tsentristid, parempoolsed kui ka parempopulistid

LFI teatas kolmapäeval, et pidi pommiähvarduse tõttu evakueerima oma Pariisi peakorteri. LFI tippjuht Manuel Bompard ütles seejärel, et suur osa riigi meediast ja poliitilisest klassist on alustanud tema partei vastu laimukampaaniat.