X!

Macron palus Melonil mitte kommenteerida Prantsusmaa siseasju

Välismaa
{{1771519620000 | amCalendar}}
Giorgia Meloni ja Emmanuel Macron
Giorgia Meloni ja Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Hiljuti suri Prantsusmaal peksmise tagajärjel parempopulistlik aktivist Quentin Deranque ning tema tapmine šokeeris ka parempoolset Itaalia peaministrit Giorgia Melonit. Prantsusmaa president Emmanuel Macron mõistis vägivalla hukka, kuid palus Melonil mitte kommenteerida tema riigi siseasju.

Meloni ütles, et Deranque'i surm kahjustas kogu Euroopat. Macroni sõnul ei peaks aga Meloni kommenteerima Prantsusmaa siseasju. 

"Mind üllatab, et rahvuslased on huvitatud sellest, mis toimub väljaspool nende piire. Kui kõik tegeleksid ainult oma asjadega, oleks kõik korras," ütles Macron. 

Itaalia peaministrile lähedased ametnikud ütlesid seejärel, et Meloni tahtis näidata solidaarsust Prantsuse rahvaga ning Rooma ei sekku mingil moel Prantsuse siseasjadesse, vahendas Politico.

Deranque'i tapmine on Prantsusmaal tekitanud sisepoliitilise tormi ning Macron mõistis vägivalla hukka.

"Prantsusmaal pole kohta liikumistele, mis vägivalda omaks võtavad või legaliseerivad," ütles Macron. 

23-aastane Quentin Deranque osales möödunud nädala neljapäeval meeleavaldusel, mis oli suunatud Lyonis asuva ülikoolis esinenud vasakpopulistliku poliitiku Rima Hassani vastu. Viimane on vasakpopulistliku partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) liige. 

Deranque sai väidetavalt löögi pähe ning suri möödunud laupäeval ajukahjustuse tagajärjel. Deranque'i tapmises süüdistatakse vasakpoolse noorteorganisatsiooni La Jeune Guard (Noor Kaardivägi) liikmeid. Organisatsiooni kaasasutaja on LFI-i praegune parlamendisaadik Raphael Arnault. 

Võimud on Deranque'i tapmise uurimise raames vahistanud mitu inimest, nende hulgas on ka kaks Arnault'i nõunikku. Arnault teatas, et ühega neist, Jacques-Elie Favrot'iga, on tööleping lõpetatud, teise abi juurdepääs parlamenti on peatatud.

Favrot'i advokaat teatas, et tema klient tunnistas viibimist sündmuskohal, kuid eitas, et just tema andis lööke, mis põhjustasid Deranque'i surma. 

Alistamatu Prantsusmaa (LFI) juht Jean-Luc Melenchon mõistis Deranque'i tapmise teravalt hukka. Ka teised LFI liidrid on teatanud, et partei ei ole seotud Deranque'i tapmisega. 

Samas on LFI langenud kogu Prantsuse poliitilise spektri ulatuses laialdase kriitika alla. Parteid  kritiseerivad nii vasaktsentristid, tsentristid, parempoolsed kui ka parempopulistid

LFI teatas kolmapäeval, et pidi pommiähvarduse tõttu evakueerima oma Pariisi peakorteri. LFI tippjuht Manuel Bompard ütles seejärel, et suur osa riigi meediast ja poliitilisest klassist on alustanud tema partei vastu laimukampaaniat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC, Politico

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:27

Taani pidas kinni Venemaalt tulnud konteinerlaeva

19:17

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

19:14

Macron palus Melonil mitte kommenteerida Prantsusmaa siseasju Uuendatud

18:55

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:45

Valitsus korraldab tuuleenergia arendamiseks riigimaade enampakkuse

18:35

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

18:31

Uus juhend: kas kool peab ostma ka joonistusvahendid ja suusad?

18:30

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

17:44

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

15:42

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

18.02

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

ilmateade

loe: sport

19:17

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

18:55

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

18:20

Petrõkina balletiõpetaja: Niina inspireerib, sest ta on endaga nii nõudlik

17:52

Hispaania lõpetas uuel olümpiaalal üle poole sajandi kestnud kullaootuse

loe: kultuur

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

17:40

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

09:35

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (19.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo