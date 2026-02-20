Trump andis korralduse alustada valitsuse UFO-toimikute avalikustamist

USA president Donald Trump teatas neljapäeva õhtul sotsiaalmeedias, et annab kaitseministrile ja seotud ametkondadele korralduse alustada protsessi valitsuse valduses olevate UFO-teemaliste toimikute avalikustamiseks, vahendas Wall Street Journal.

Toimikud puudutavad tulnukaid, maavälist elu, tundmatuid anomaalseid õhunähtusi (UAP), tuvastamata lendavaid objekte (UFO) ning igasugust muud teavet, mis on seotud nende teemadega, märkis Trump.

Trumpi korraldus järgnes uuenenud huvile tulnukate vastu pärast seda, kui ekspresident Barack Obama sõnas nädalavahetusel ühes taskuhäälingusaates, et tulnukad on olemas, aga ta pole neid näinud.

Obama kommentaarid tekitasid veebis tormi, sundides teda hiljem sõnu täpsustama.

"Üritasin püsida kiirküsimuste vooru vaimus, aga kuna see on tähelepanu pälvinud, siis lubage mul täpsustada," kirjutas Obama sotsiaalmeedias.

"Statistiliselt on universum nii hiiglaslik, et elu olemasolu tõenäosus on suur. Kuid vahemaad päikesesüsteemide vahel on nii kauged, et tõenäosus, nagu tulnukad oleksid meid külastanud, on väike. Ma ei näinud oma presidentuuri ajal mingeid tõendeid selle kohta, et maavälised olendid oleksid meiega ühendust võtnud. Päriselt!" sõnas Obama.

Neljapäeval küsiti Trumpilt Obama väljaütlemiste kohta, mille peale ta süüdistas ekspresidenti salastatud teabe levitamises.

"Ma ei tea, kas nad on päriselt olemas või mitte. Kuid ma võin öelda, et ta avaldas salastatud infot. Ta ei tohiks seda teha – ta tegi suure vea. Ta võttis selle salastatud andmete hulgast," ütles Trump.

"Võib-olla ma päästan ta hädast välja," lisas Trump, viidates info avalikustamisele ehk salastatuse kustutamisele.

Pentagoni pressiesindaja sõnas neljapäeval, et ministeerium ootab huviga koostööd ametkondadevahelise grupiga, et täita presidendi direktiivi.

Obama pole esimene endine president, kes on tulnukate olemasolu teemal sõna võtnud.

Ekspresident Bill Clinton ütles 2022. aastal jutusaates, et tema administratsioon saatis inimesed Area 51 piirkonda kontrollima, et seal poleks tulnukaid. "Minu teada seal tulnukaid pole," lausus ta.

Vandenõuteoreetikud on kaua uskunud, et võimud hoiavad maavälist elu Nevadas asuval ülisalajasel valitsusobjektil nimega Area 51.

Pentagon teatas 2024. aastal, et ei leidnud tõendeid, nagu oleksid väidetavad UFO-vaatlused olnud seotud maaväliste kosmoselaevadega.

Wall Street Journal kajastas eelmisel aastal, et USA sõjavägi võltsis tõendeid tulnukate tehnoloogia kohta ja laskis kuulujuttudel levida, et varjata tegelikke salajasi relvaprogramme.

Esindajatekoja liige Anna Paulina Luna (Vabariiklik Partei, Florida) teatas neljapäeva õhtul sotsiaalmeedias, et tema föderaalsaladuste avalikustamist koordineeriv töörühm on presidendi otsuse üle tänulik. "Ootan huviga võimalust käia koos avalikkusega läbi kõik videosalvestised, fotod ja raportid!" ütles ta.