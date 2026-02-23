Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

Mehhiko sõjavägi tappis riigi ühe võimsama narkoparuni Nemesio Oseguera Cervantese, mis vallandas omakorda riigis vägivallalaine. Narkoparunile lojaalsed võitlejad süütasid sõidukeid ja blokeerisid teid.

Cervantes hüüdnimi oli "El Mencho" ning USA pani tema eest välja 15 miljoni dollari suuruse pearaha. Cervantes oli Jalisco Uue Põlvkonna kartelli (CJNG) juht, mis tõusis pärast narkokuninga El Chapo ehk Joaquin Guzmani vahistamist riigi võimsaimaks kuritegelikuks organisatsiooniks.

CJNG kontrollib ulatuslikku salakaubaveo võrgustikku ning omab tugevat kohalolu ka USA-s. Mehhiko julgeolekuministeerium teatas, et riigi eriväed tapsid Oseguera Tapalpa piirkonnas, mis asub Jalisco osariigis.

Ministeeriumi teatel viis eriüksus operatsiooni ellu koos Mehhiko relvajõududega, samas kui USA võimud jagasid lisainformatsiooni.

Valge Maja pressijuht Karoline Leavitt ütles, et Oseguera oli Mehhiko ja USA peamine sihtmärk. Möödunud aastal kandis USA CJNG-i terroristlike organisatsioonide nimekirja.

Oseguera kontrollis ulatuslikke alasid Jalisco osariigis, kuid tema haare ulatus piirkonnast ka kaugemale. Tema alluvuses töötasid hambuni relvastatud paramilitaarsed üksused, mis pidasid lahinguid võimude ja teiste narkokartellidega. Mehhiko võimude teatel töötasid Oseguera heaks endised Colombia erivägede sõdurid.

Oseguera kartell on viimastel aastatel tõusnud Mehhiko võimsaimaks grupeeringuks, tõugates troonilt Sinaloa kartelli (El Chapo juhitud kartell).

Oseguera grupeering reageeris narkoparuni tapmisele raevukalt. Kurjategijad süütasid autosid ja blokeerisid suurlinnas Guadalajaras (Jalisco osariigi pealinn) teid, samal ajal saatis valitsus piirkonda lisavägesid. Vaikse ookeani ääres asuvas Puerto Vallartas oli näha linna kohal hõljuvaid suitsusambaid, Jaliscos lükati jalgpallimatšid edasi, terve hulk lende tühistati.

Guadalajara lähedal elav Carol Ochoa ütles, et poepidajad sulgesid uksed ja inimesed jäid koju.

"Nad võivad rünnata riigi vägesid, sest nad on nii suured ja tegutsevad kõikjal Jaliscos," ütles Ochoa ajalehele The Wall Street Journal.

Pärast Sinaloa kartelli kaasasutaja Ismael Zambada Garcia vahistamist puhkes sealses osariigis terav võimuvõitlus. Arizona ülikooli professor Mike Burgoyne ütles, et pärast Cervantese tapmist võib ka Jaliscos puhkeda verine kodusõda.