1981. aastal valminud Sõpruse sild on Eesti pikim sild. Selle põhjalik rekonstrueerimine on olnud Tartu linna viimaste aastate suurimaid taristuprojekte.

Ligi kaks aastat kestnud ehitustööde käigus parandati silla turvalisust, uuendades põhjalikult konstruktsioone ja silda laiendades. Teisipäeva pärastlõunal avatakse silla mõlemad suunad liiklusele.

"Me avame autoliikluseks, jalakäijatele ning jalgratturitele, aga tegelikult jääb meil veel lõpetada jalakäijatele rajatud trepitornid, valgustuse juures on veel üht-teist teha. Neid töid, mis ei ole veel tänaseks valmis, neid on veel, aga suures osas on sild kasutatav ja sellepärast me ta lahti ka täna teeme," ütles abilinnapea Priit Humal.

Sõidutee taasavatakse neljarajalisena. Lisaks on uuendatud sillal on 2,25 meetri laiused kahesuunalised rattateed ja kahe meetri laiused kõnniteed, mis on sõiduteest eraldatud piirde ja ohutusalaga. Sillale ja selle vahetusse lähedusse ehitati kokku neli kilomeetrit jalgrattateid, mis saavad oluliseks lüliks Tartu rattateede võrgustikus.

Jalakäijatele loodi uued kõnniteed ja ülekäigurajad silla ümbruses ning uue aasta alguses valmivad trepitornid võimaldavad Humala sõnul silda senisest mugavamalt kasutada.

"Eelkõige on need trepitornid, et pääseda sellesse osasse, mis on Emajõe ja Anne kanali vaheline ala. Enne sai sinna ainult ringiga, nüüd saab silla pealt ose sinna alla," selgitas Humal.

Suurimaks üllatuseks oli ehitustööde käigus selgunud sillatalade tegelik olukord, mis oli arvatust halvem, lisas Humal.

"Neid talasid oli vaja välja vahetada ja tugevdada. Nende töödega ei olnud algselt arvestatud ja need tekitasid ehitusgraafikus ka teatud nihkeid võrreldes algsega ja ka teatud lisakulusid," märkis Humal.

Silla ja selle ümbruse põhjalik uuendamine läks kokku maksma ligi 20,5 miljonit eurot. Ainult silla rekonstrueerimine maksis kokku 12 miljonit eurot.

"Koos sillaga me tegelikult tegime ümber ka selle lähiala liikumisskeemi. Tegime kolm reguleeritavat uut ristmikku, tegime sinna kõrvaltänavaid, Turu tänavat rekonstrueerisime umbes poole kilomeetri ulatuses. Kõik need kokku on olnud see täiendav kulu selle objekti raames," rääkis Humal.