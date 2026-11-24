Prantsuse ravimihiid Sanofi teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu hingamisteede haiguste ravile spetsialiseerunud USA biofarmaatsiaettevõtte Insmed ostmiseks 41 miljardi dollari eest.

Insmedi aktsionärid saavad 175 dollarit aktsia kohta ning Sanofi eeldab, et ühinemine hakkab ettevõtte aktsiakasumit suurendama 2028. aasta lõpuks.

Samm astutakse ajal, mil Sanofi püüab kiiresti laiendada oma arendusjärgus olevate ravimite portfelli enne menuravimi Dupixent geneeriliste ravimite konkurentsi tekkimist. Dupixenti kasutatakse selliste haiguste nagu ekseem ja astma raviks.

Insmedi kaks peamist ravimit on bronhektaasiatõve raviks mõeldud Brinsupri ja kopsuhaiguse Mycobacterium avium complex'i (MAC) eriravim Arikayce.

Ettevõtete avalduse kohaselt oli Brinsupri müügitulu alates selle turuletoomisest 2025. aasta augustis kuni 30. septembrini 1,1 miljardit dollarit, samal ajal kui Arikayce'i müük ulatus 2025. aastal 434 miljoni dollarini, mis tähendab 19-protsendist kasvu võrreldes eelmise aastaga.

"See omandamine on oluline strateegiline samm, et märkimisväärselt kiirendada meie keskpika ja pikaajalist kasvutrajektoori ning tugevdada veelgi meie keskmises ja varajases arendusjärgus olevate ravimite portfelli," ütles Sanofi tegevjuht Belen Garijo avalduses.

Insmedi juht Will Lewis ütles avalduses, et Sanofi investeering aitab edendada meie kommertsportfelli ja kolmanda faasi arenduses olevaid ravimeid, mille kombineeritud tipp-müügipotentsiaal on miljardeid dollareid.

Sanofi teatas, et finantseerib omandamist nii omavahenditest kui ka laenurahast, kuid ei avaldanud täpsemaid üksikasju.