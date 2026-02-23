Tallinna kommunaalametit asub juhtima Elari Udam

Tallinna keskkonna- ja kommunaalametit asub 1. märtsist juhtima Elari Udam, kes valiti ametisse avalikul konkursil.

Udam töötas seni Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhtkonna liikmena ning juhtis rajamise ja korrashoiu teenistust.

Udam on varem tegutsenud Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse liikmena ning Pindi Kinnisvara tegevjuhina. Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis töötab Udam 2024. aastast.

Juhataja leidmiseks korraldatud konkursile laekus 65 sooviavaldust. Kandidaate hindas neljaliikmeline valikukomisjon, kuhu kuulus ka välisekspert.

"Sel aastal on Tallinnas lumi lükatud paremini kui ühelgi varasemal aastal – see on suuresti Elari juhitud meeskonna teene. Tallinn seisab silmitsi mitmete väljakutsetega – alates haljasalade väärikast hooldamisest kuni suurte infrastruktuuriobjektide ehitamiseni," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti eelmise juht Jaan Tarmak lahkus ametist mullu augustis, öeldes, et keskkonna- ja kommunaalamet on saanud väga palju kriitikat, millest osa on olnud ebaõiglane.

Tarmak märkis, et tema juhitud ametile seati vastukäivaid ootusi.