Tõlkija Adam Cullen: kõik sõnad võiksid olla sõnaraamatus, sest keel on elav

Kui Eestis on tekkinud vaidlus, millised sõnad peaksid või ei peaks olema õigekeelsussõnaraamatus, siis tõlkija Adam Culleni sõnul peaks seal olema kõik sõnad.

"Ma arvan, et kõik (sõnad) võiksid olla sõnaraamatus, keel on elav, keel on õitsev ja kui ei ole, siis keel surebki ära," lausus Cullen.

Enda lemmiksõnaks eesti keeles on USA-s sündinud Cullenil "tuuleiil". "Sellised pikkade vokaalidega ja laulvad sõnad on nii ägedad," ütles ta.

Raamatusoovituseks oli Cullenil Kairi Looki "Tantsi tolm põrandast". "Aga ka Tõnu Õnnepalu raamatud on mulle väga südamelähedased," lausus ta.

Ise loeb Cullen praegu Reeli Reinausi "Hiietantsijaid".