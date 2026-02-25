Sõja 1463. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis, rünnakus sai surma vähemalt seitse inimest. Venemaa on neli aastat tagasi alustatud täiemahulise sõja käigus rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 ründedrooni ja rohkem kui 120 000 juhitava lennukipommiga, teatas Ukraina õhujõudude pressiosakonna juhataja Juri Ignat.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 25. veebruaril kell 22.15:

- Trump ja Zelenski vestlesid enne uusi Ukraina kõnelusi;

- Zelenski: Ukraina loodab, et uued kõnelused Venemaa ja USA-ga viivad juhtide kohtumiseni;

- Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis;

- Venemaa on 4 aastaga rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 drooniga;

- Ukraina väitel võitleb Venemaa poolel üle 1700 aafriklase;

- Witkoffi sõnul peavad USA ja Ukraina 26. veebruaril Genfis kõnelusi;

- Ühendkuningriigis alustas tegevust esimene Ukraina sõjatehas;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit.

Trump ja Zelenski vestlesid enne uusi Ukraina kõnelusi

USA president Donald Trump vestles kolmapäeval oma Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenskiga, teatas Valge Maja ametnik uudisteagentuurile AFP.

Kõne toimus enne uut läbirääkimistevooru, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sissetung. Kõne kohta ei avaldatud täpsemaid üksikasju.

Vestlus leidis aset päev enne seda, kui Ukraina läbirääkija Rustem Umerov kohtus Genfis USA erisaadiku Steve Witkoffiga ja enne märtsi algusesse kavandatud uusi kolmepoolseid kõnelusi Venemaaga.

Zelenski: Ukraina loodab, et uued kõnelused Venemaa ja USA-ga viivad juhtide kohtumiseni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval pärast telefonikõnet USA presidendi Donald Trumpiga, et Kiiev loodab, et märtsis toimuvatel kolmepoolsetel sõja lahendamise kõnelustel toimub ka riigijuhtide kohtumine.

"Me eeldame, et see kohtumine loob võimaluse viia kõnelused juhtide tasemele. President Trump toetab seda sammude jada. See on ainus viis kõigi keeruliste ja tundlike küsimuste lahendamiseks ning sõja lõpetamiseks," kirjutas Zelenski X-is.

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis

Ukraina süütas ööl vastu kolmapäeva korraldatud õhurünnakuga Venemaal Smolenski oblastis asuva keemiatehase, mis varustab toorainega Vene sõjatööstust. Rünnakus sai võimude teatel surma seitse inimest.

Vene võimude teatel hukkus kolmapäeval Ukraina droonirünnakus Lääne-Venemaal Smolenski oblastis asuvale keemiatehasele seitse ja sai haavata vähemalt 10 inimest, vahendas uudisteagentuur Interfax.

Sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakanalite teatel sai tabamuse keemiaettevõte Dorogobuž, mis kuulub Acroni gruppi. Ettevõtte põhitegevuseks on Venemaa sõjatööstuskompleksi poolt kasutatava lämmastikuühenditest koosneva toorme tootmine.

Tonight, in the Smolensk Oblast of the Russia, the chemical enterprise "Dorogobuzh" was attacked. It is a major Russian industrial enterprise that is part of the Acron Group. The company's main activity is the production of chemical products used by the Russian… pic.twitter.com/h2iZe2jAJm — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2026

"Lõhkeseadeldiste detoneerimise tagajärjel said vigastada tsiviilisikud, kellest seitse hukkusid ja vähemalt kümme said vigastada," teatas Vene uurimiskomitee kolmapäeval. Selle uurijate sõnul ründasid Ukraina relvajõud 25. veebruaril Dorogobuži tehast vähemalt 30 kamikaze-drooniga.

"Tehase infrastruktuuri elemendid, tuletõrjehoone ja spetsiaalne tuletõrjeauto said kahjustada, põhjustades omanikele olulist varalist kahju," seisab komitee avalduses.

Varem teatas droonirünnakust Smolenski oblasti kuberner Vassili Anohin, kelle sõnul sai neli ninimest surma ja kümme vigastada.

"Ohutuse tagamiseks on koolid täna üle läinud distantsõppele. Lasteaedades on tunnid tühistatud," teatas Anohin. Ta märkis, et lähedalasuva küla elanike evakueerimist kaalutakse, et minimeerida võimalikke ohte elanikkonnale.

Venemaa on 4 aastaga rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 drooniga

Venemaa on neli aastat tagasi alustatud täiemahulise sõja käigus rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 ründedrooni ja rohkem kui 120 000 juhitava lennukipommiga, teatas Ukraina õhujõudude pressiosakonna juhataja Juri Ignat.

Tema sõnul on õhujõud sõja jooksul hävitanud 9000 ja õhutõrje üle 140 000 õhusihtmärgi.

Idarindel tegutsev Ukraina drooniüksuse sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/V Madiievskyi/UKRINFORM/SIPA

Nelja sõja-aastaga on hävitatud 86 ballistilist raketti Kinžal, 709 tiibraketti Kalibr, 2459 tiibraketti H-101, 13 raketti H-22/H-23, 12 laevatõrjeraketti Oniks, 261 tiibraketti Iskander-K, 274 ballistilist raketti Iskander-M/KN-23, üks laevatõrjerakett Tsirkon ja 30 muud raketti.

Õhutõrje on hävitanud ka 540 juhitavat lennukiraketti ning 44 700 Shahed-tüüpi ründedrooni.

Ukraina väitel võitleb Venemaa poolel üle 1700 aafriklase

Venemaa poolel võitleb Ukraina-vastases sõjas üle 1700 aafriklase, ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha kolmapäeval, lisades, et Moskva kasutab nende võitlema meelitamiseks pettust.

"Me näeme selgelt, et Venemaa üritab Aafrika kodanikke surmavasse sõtta tõmmata," ütles Sõbiha koos oma Ghana kolleegiga antud pressikonverentsil. "Meie andmetel võitleb Venemaa armees praegu üle 1780 Aafrika mandri kodaniku."

Ta lisas, et Aafrika võitlejad on pärit 36 ​​erinevast riigist üle kogu mandri.

Sõbiha ütles, et Aafrika valitsustega peetakse läbirääkimisi, et takistada nende kodanike kaasamist sellistesse skeemidesse. Ghana on järgmisel aastal Aafrika Liidu eesistuja.

Venemaa võimud on eitanud Aafrika kodanike ebaseaduslikku värbamist relvajõududes võitlema.

Viimastel kuudel on aga sagenenud teated Aafrika meestest, keda meelitatakse Venemaale töökohtade lubadustega ja kes satuvad Ukraina rindele, mis tekitab pingeid Moskva ja mõnede asjaosaliste riikide vahel.

Ghana välisminister Samuel Okudzeto Ablakwa ütles, et paljud Venemaa eest võitlevad aafriklased on pettuse ohvrid, keda meelitatakse pimeveebi kaudu Venemaale, lubades neile tavalisi töökohti.

"Neil puudub julgeolekualane taust. Neil puudub sõjaväeline taust. Neid pole väljaõpetatud," ütles Ablakwa. "Neid lihtsalt meelitati ja peteti ning seejärel saadeti rindele."

Ablakwa väljendas solidaarsust Ukrainaga ja kutsus üles relvarahu sõlmimisele sõja lõpetamiseks, mille neljas aastapäev möödus teisipäeval. Ta ütles, et palub Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil vabastada kaks ghanalasest sõjavangi, kes tabati Venemaa eest võitlemas.

Ablakwa sõnul edendab Ghana oma Aafrika Liidu eesistumise ajal kavasid avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks inimkaubandusvõrgustike kohta, mis värbavad pettusega inimesi Vene vägedesse.

Witkoffi sõnul peavad USA ja Ukraina 26. veebruaril Genfis kõnelusi

Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff teatas 24. veebruaril, et USA ja Ukraina ametnikud peavad 26. veebruaril Šveitsis asuvas Genfis kõnelusi.

Kohtumine järgneb Ukraina, Venemaa ja USA vaheliste läbirääkimiste viimasele voorule, mis toimus Genfis 17.–18. veebruaril. Toona ei saavutatud kokkulepet territoriaalsetes küsimustes ega ka relvarahu saavutamises.

Witkoff teatas, et tema ja Jared Kushner (Trumpi väimees) sõidavad 26. veebruaril Genfi, et pidada kõnelusi Iraaniga. Genfis olles plaanib Witkoff kohtuda ka Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umeroviga, vahendas The Kyiv Independent.

Ühendkuningriigis alustas tegevust esimene Ukraina sõjatehas

Ühendkuningriigis alustas tegevust esimene välismaal asuv Ukraina droonide tootmistehas, ütles Ukraina suursaadik Londonis Valeri Zalužnõi kolmapäeval.

"Ukraina peab sõda keset pidevaid raketirünnakuid, infrastruktuuri hävitamist ja ohtu tootmisrajatistele. Seetõttu on tootmise alustamisel Suurbritannias sügav strateegiline loogika," ütles Zalužnõi sotsiaalmeedias tehtud postituses.

"See ei ole raskuskeskme nihutamine Ukrainast eemale. See on meie ühiste võimete laiendamine ja teise kaitseliini loomine, mis tagab tootmise järjepidevuse."

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget

Rindel leidis teisipäeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina peastaap ööl vastu kolmapäeva.

"Alates selle ööpäeva algusest leidis aset 143 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas 48 õhurünnakut, heites 135 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 4315 kamikaze drooni ja tulistas 2395 korda asustatud punkte ja meie üksuste positsioone," seisab peastaabi teates.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 262 490 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 701 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 091 (+5);

- suurtükisüsteemid 37 589 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1655 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1305 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 146 457 (+886);

- tiibraketid 4347 (+0);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 79 971 (+145);

- eritehnika 4075 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.