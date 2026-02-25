Rumeenia koondab 10 protsenti avaliku sektori töötajatest

Rumeenia peaminister Ilie Bolojan teatas teisipäeval avaliku sektori töötajate arvu 10-protsendisest kärpest, mis on osa kokkuhoiumeetmetest Euroopa suurima eelarvepuudujäägi vähendamiseks.

Bolojan sai võimule eelmise aasta juunis ning on sellest ajast alates rakendanud mitmeid ebapopulaarseid meetmeid, sealhulgas maksude tõstmist.

Viimane ettepanek mõjutab umbes 13 000 munitsipaaltöötajat ning ligikaudu 6000 ametikohta kesk- ja kohaliku omavalitsuse tasandil.

Kärped jõustuvad kohe pärast valitsuse erakorralise määruse vastuvõtmist.

"Me vähendame keskset haldusaparaati," ütles arenguminister Attila Cseke telekanalile Digi24.

Cseke sõnul vähendatakse märkimisväärselt ministrite kantseleide ning keskvõimu ja kohalike omavalitsuste ametnike büroode töötajate arvu.

Ta lisas, et hariduse, kultuuri, kaitsevaldkonna, politsei ja haiglate ametikohti see ei puuduta.

Avaliku sektori ametiühingud kirjutasid Bolojanile ja Csekele saadetud kirjas, et kärped tabavad valusalt ning mõjutavad "põhiõigusi ja õiguskindlust".