Narva ja Järvamaa gümnasistid hakkavad keelesõpradena eesti keelt harjutama

Paides algas Narva linna ja Järvamaa koolinoorte keelesõbra valikkursus, mis viib kokku eesti keelt teise keelena õppivad Narva gümnasistid ja eesti emakeelsed eakaaslased Järvamaalt. Tulevikus loodetakse keelesõbra kursust laiendada koolidesse üle Eesti.

Keelesõbra valikkursus gümnaasiumiõpilastele toimub esimest korda. Esmaspäeval loosi teel suhtluspartneriteks valitud Narva ja Järvamaa koolide noored hakkavad omavahel kõnelema eesti keeles vähemalt ühel korral nädalas. Aga tuleb ka märtsikuine lõpuseminar Narvas. Narva noored kiitsid Paide riigigümnaasiumi uhket maja ja võimalust eesti keeles suhelda.

Narva gümnaasiumi õpilane Elis Markova ütles, et eesti keele praktika on hea. "See on väga lahe ja mulle väga meeldib selline gümnaasium," lisas ta.

Narva gümnaasiumi õpilane Jekaterina Bašinskaja sõnas, et tahab osata eesti keelt, sest elab Eestis.

Koeru keskkooli õpilane Valeriia Melnychenko rääkis, et on pärit Ukrainast ja tema emakeel on vene keel. "Me saame segada suhtlemisel eesti ja vene keele kokku," nentis ta.

Paide gümnaasiumi õpilane Rasmus Kraak ütles, et kuigi keelesõbrad eesti keelt eriti ei räägi, saavad nad üksikutest asjadest aru ja nii saab ka suheldud.

Koeru keskkooli õpilane Sten-Marten Raal selgitas, et edaspidi suhtlevad keelesõbrad omavahel sotsiaalmeedias, nagu tänapäeval noortele tavaks. "Kui väga vaja, siis on ka kindlad kohtumised ja videokõned," lisas ta.

Narva-Järva keelesõprade grupis osaleb kolm kooli Järvamaalt ja kolm Narvast, igaüks pani välja viis õpilast, keda juhendab õpetajast mentor.

Narva gümnaasiumi mentor Viktoria Juhkov selgitas, et tema peab uurima, kuidas õpilasel läheb ja kuidas saab teda toetada. "Mida saaks koos teha paremini, et oleks paremini," jätkas ta.

Gümnasistide keelesõbra valikkursuse algatas Järva vald. Ettevõtmist peetakse õnnestunuks, kui Järva ja Narva noored jäävadki omavahel suhtlema. "Ja võib-olla ka see, et see programm laieneks viie aastaga nii suurelt, et igal Ida-Viru noorel gümnasistil oleks oma keelesõber ükskõik kus Eesti piirkonnas," lausus Järva valla hariduse ja noorsootöö peaspetsialist Piret Sapp.