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Kaitseväe akadeemia soovib laieneda endise kino Ekraani pinnale

Eesti
Kaitseväe akadeemia.
Kaitseväe akadeemia. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Eesti

Riik plaanib osta Estiko grupilt Tartus Kino Ekraanina tuntud hoone 2,9 miljoni euro eest. Endise kino asemele plaanitakse ehitada uus õppehoone nii kaitseväe akadeemia kui ka Balti kaitsekolledži õppuritele.

Tartus kaitseväe akadeemias on viimastel aastatel vastuvõetud kadettide arv märgatavalt kasvanud. Kui veel 2021. aastal oli maksimaalne õppekohtade arv kolmele õpesuunale ehk maa-, õhu- ja mereväe põhikursusele kuni 90 tudengit, siis sellel aastal oli õppekohti juba 200. Ruume, kuhu kõik tudengid õppima mahuks napib koolis, mistõttu loodab akadeemia laieneda naaberkinnistul asuva endise kino Ekraani alale.

Kaitseväe akadeemia staabiülem kolonelleitnant Rainek Kuura rääkis, et peaasjalikult kasutatakse loengusaalina suurt aulat, millele on suur tung, sest kursuseid on erinevaid. "Lisaks me jagame seda taristut ka Balti kaitsekolledži ja Kaitseliidu malevaga, kellel on ka vajadus suurte ruumide järele," selgitas Kuura.

Akadeemias on küll klasse, mis mahutavad 70 inimest, kuid Kuura sõnul on need piklikud ning nendes ei saa tegelikult nii suurele hulgale õppetööd läbi viia.

Kesklinna jäämine on soodsam

Praegu kuulub endine kino Estiko Grupile. Estiko kommunikatsioonijuht kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et nad on valmis hoone riigile müüma ligi 2,9 miljoni euro eest. Kuigi ruumipuuduse leevendamiseks kaaluti ka õppekompleksi Raadile kolimist, näitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) analüüs, et Kesklinna jäämine tuleb soodsam.

RKIKi lääne portfellijuht Steven Linkov ütles, et uue õppekeskuse ehitamine Raadil oleks kallim. "Protentuaalselt on see 30 kuni 40 protsenti kallim kui see, et olemasolev taristu rekonstrueerida ja ehitada täiendavalt juurde puuduolev õppehoone," nentis ta.

Nii soovitakse kinohoone lammutada ja ehitada asemele kuni viie korrusega ja ligi 6000 ruutmeetri suurune õppehoone.

Linkov nentis, et kahtlemata on seal õppeklasse ning juurde võib tulla ka auditoorium, kuna ruumid tuleb tagada ka nii Balti kaitsekolledžile kui ka kaitseväe akadeemiale.

Milline saab uus hoone täpsemalt olema, selgub arhitektuurikonkursi käigus. Linkovi sõnul saaks uue õppehoone kasutusse võtta kõige varem 2032. aastal.

Toimetaja: Merilin Leetna

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