Merz püüab Pekingis tasakaalustada kaubandussuhteid Hiinaga

Friedrich Merz teeb kolmapäeval kantsleriametis oma esimese visiidi Pekingisse ning kohtub Hiina juhi Xi Jinpingiga. Saksamaa tööstus on raskustes ning ajaleht Financial Times kirjutab, et Merz kutsub Hiinat üles ohjeldama oma ebaausaid kaubandustavasid.

Vahetult enne lennukile minekut ütles Merz, et arutab, kuidas tegeleda Hiina ületootmise, ekspordipiirangute ja konkurentsimoonutustega, vahendas Financial Times.

Merzi kahepäevane visiit toimub ajal, mil Saksamaa majandus seisab silmitsi süvenevate raskustega. Hiina odavad kaubad kahjustavad Saksamaa ekspordile suunatud tootjaid, samas Saksamaa auto- ja kaitsetööstus sõltub Hiina muldmetallidest.

Berliinis asuva mõttekoja GPPI politoloog Thorsten Benner kirjutas, et Peking kasutab riiklikku jõudu, et saavutada globaalne domineerimine traditsioonilistes Saksamaa sektorites, nagu autotööstus, masinatööstus ja kemikaalid. Samal ajal arendab Hiina ka oma kõrgtehnoloogia sektorit, nagu robotid.

Benneri andmetel kasvas Saksamaa kaubandusdefitsiit Hiinaga eelmisel aastal 87 miljardi euroni. Aastaga kasvas defitsiit 20 miljardi euro võrra. Saksamaa majandus on stagnatsioonis ja tööstusest kaovad kümned tuhanded töökohad.

Allikate teatel peaks Merz kohtuma Xiga kolmapäeval. Ta peaks avaldama Xi Jinpingile survet, et viimane ohjeldaks oma tööstuse võimsust, kuna Hiina odavad kaubad on Euroopa turu üleujutanud.

Merz ütles juba Müncheni julgeolekukonverentsil, et Hiina kasutab süstemaatiliselt ära teiste riikide sõltuvusi. Hiina kujundab ümber rahvusvahelist korda, et see sobiks rohkem Pekingi huvidega.

Merziga on Hiinas kaasas suur Saksa äridelegatsioon ning ta peaks rõhutama ka tasakaalustatud suhte eeliseid. Saksa tööstuskontsernid koondavad Euroopas töötajaid ja soovivad vältida kaubanduspingete eskaleerumist Hiinaga. Saksamaa firmad peavad Hiina turgu kasumi jaoks ülioluliseks ning soovivad jätkata investeerimist piirkonda.

Ka teised lääneriikide juhid proovivad Hiinaga suhteid parandada. Mitmed riigijuhid on teinud visiidi Hiinasse ning Pekingi propaganda püüab seda ära kasutada.

Samal ajal jätkab Hiina Venemaa toetamist ning ähvardab Taiwanit. Eeldatavasti peaks Merz neid teemasid Xiga ka arutama. Trumpi välispoliitika tõttu kasvavad erimeelsused USA ja Euroopa vahel ning Peking näeb selles võimalust lüüa kiilu Washingtoni ja Euroopa riikide vahele.

Hiina ise püüab end näidata usaldusväärse partnerina. Hiina välisminister Wang Yi ütles juba Müncheni julgeolekukonverentsil Merzile, et Peking loodab viia suhted uuele tasemele.