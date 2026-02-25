X!

Põllumaa hind pööras langusesse

Eesti
Põld
Põld Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Pikalt kasvutrendis olnud põllumaa hind pööras 2025. aastal langusesse. Muutuse taga on nii raskused taimekasvatussektoris, piimatehase mured kui ka kõrged intressid ja investorite huvi jahtumine.

Viimase 15 aasta jooksul on põllumaa hinnad liikunud Eestis pea katkematus tõusutrendis, kuid 2024. aastal hoog rauges ning värskete maa-ameti andmete järgi langes põllumaa hind 2025. aastal 2,1 protsenti ehk hinnale 6294 eurot hektari kohta, teatas Swedbank.

Varasematel aastatel oli põllumaa hind kiirelt kasvanud. Võrreldes 2020. aastaga kasvas haritava põllumaa hind 2023. aastaks pea 80 protsenti. Aastad 2023–2025 kujunesid seevastu pigem paigalseisu perioodiks: haritava maa keskmine hind püsis vahemikus 6294–6430 eurot hektari kohta.

Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus tõi ühe hinnalanguse põhjusena välja, et viimased kolm aastat on taimekasvatajatele olnud keerulised. 2025. aasta lõplikud saaginäitajad ei ole veel teada, kuid esialgsete hinnangute järgi ulatub taimekasvatussektori kahjum ligikaudu 100 miljoni euroni.

Kui seni on taimekasvatuses keerulisi aastaid segatootjatel leevendanud piimatootmise hea käekäik, siis eelmise aasta teises pooles alanud või ja piimapulbri hindade langus ning raskustesse sattunud E-Piima tehase probleemid on hakanud otseselt mõjutama ka Eesti piimatootjate piimahinda ja piimarahade laekumist.

Ka kinnisvarainvestorid ei pea mõistlikuks paigutada kapitali kiiresti kallinevasse põllumaasse ning põllumajandusettevõtete enda investeerimisvõimekus on pärast kolme järjestikust nõrka taimekasvatusaastat märkimisväärselt vähenenud.

Padjus nentis, et arvestades ka piimandussektoris terendavaid väljakutseid, ei ole tõenäoline, et 2026. aasta tooks kaasa ulatusliku põllumaa hinnatõusu.

Ebastabiilne turuolukord on muutnud põllumehed ja investorid ettevaatlikumaks

Põllumaa müügiga tegeleva kinnisvara ettevõtte Eesti Maavara hinnangul on ebastabiilne turuolukord muutnud nii põllumehed kui ka investorid varasemast ettevaatlikumaks ning see on omakorda vähendanud nõudlust põllumaa järele.

"Põllumaa turgu on mõjutanud põllumajandussektori üldine ebakindlus, mille taga on eelkõige sisendhindade kasv, tootjate kasumlikkuse vähenemine, madalad vilja kokkuostuhinnad ning põllumajanduslike otsetoetuste vähenemine," selgitas Eesti Maavara juhatuse liige Randy Soosaar.

Ta rõhutas, et taimekasvatussektori keeruline seis on kindlasti üks olulisemaid tegureid ning möödunud hooajal mõjutasid seda Eestis eelkõige rohketest sademetest tingitud probleemid, eriti Lõuna-Eestis, kuid sama oluline on ka üldine majanduskeskkond ning kõrgem intressitase.

Soosaare sõnul ei ole investorite huvi põllumaa vastu täielikult kadunud, kuid võrreldes varasema perioodiga on see muutunud märgatavalt selektiivsemaks. Eelistatakse kõrgema mullaviljakusega ja logistiliselt hästi paiknevaid põllumaid, samas kui väiksemate või killustatud kinnistute müük on muutunud väga keeruliseks.

Turgu on mõjutanud ka toetussüsteemi muutused. "Suhteliselt suuremaid toetusi saavad väiketootjad, mahetootjad ja erinevaid keskkonnanõudeid täitvad tootjad, kuid just nende majanduslik olukord on sageli keerulisem," ütles Soosaar.

Ta tõi välja, et viimase aasta jooksul on mitmed tootjad oma tegevuse lõpetanud ning nende kasutuses olnud maad enamasti läinud üle suurematele kohalikele tootjatele. On piirkondi, kus ühes vallas on tegevuse korraga lõpetanud neli tootjat.

Välisinvestorite huvi on viimastel aastatel olnud tagasihoidlik

Turule ei ole uusi tegijaid lisandunud ning ka varasemad investorid on pigem keskendunud oma maa portfelli vähendamisele ja maade järkjärgulisele müügile, rääkis Soosaar. "Nende maade peamisteks ostjateks on olnud enamasti kohalikud tootjad, mis on omakorda sidunud märkimisväärse osa nende investeerimise võimekusest ja piiranud võimalusi uuteks investeeringuteks," ütles ta.

Soosaare sõnul on seis keeruline ning sageli ei ole see maaomanikele veel täielikult kohale jõudnud, sest ajalooliselt on põllumaa hinnad pikema aja jooksul pidevalt kasvanud.

"Tegelikkuses on aga piirkondi, kus põllumaa hinnad on võrreldes paari aasta taguse ajaga langenud kuni 40 protsenti. Näeme seda oma igapäevatöös – kui maaomanikud esitavad meile hinnapäringuid, viidatakse sageli paari aasta tagustele oluliselt kõrgematele pakkumistele ning praegune hinnatase tekitab pettumust. Sageli küsitakse võrdluseks ka teisi pakkumisi ja jõutakse lõpuks ise järeldusele, et varasemaid hindu tõepoolest enam ei pakuta. Samas lükatakse müügiotsus tihti edasi lootuses, et turg taastub ja hinnad tõusevad," rääkis Soosaar.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:48

Paavst plaanib märgilisi visiite Aafrikasse ja Euroopasse

16:17

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

16:10

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

15:53

Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

15:35

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

15:25

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

15:22

Joel Lindpere asub tööle FC Elva arendusjuhina

15:18

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hendrik Agur eestikeelsest haridusest

15:08

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

24.02

Otse kell 17.30: vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

12:13

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

24.02

1462. päev. Zelenski: Ukraina soovib EL-ilt selget liitumiskuupäeva Uuendatud

07:39

Euroopa ärikukru kohustus võib Eestilt võtta 150 miljonit

06:16

Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

08:59

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

ilmateade

loe: sport

16:17

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

15:53

Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

15:22

Joel Lindpere asub tööle FC Elva arendusjuhina

14:44

Tuleva aasta korvpalli Meistrite liiga finalistid saavad koha NBA Europe'is

loe: kultuur

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

15:00

Laupäeval selgub noorte artistide konkursi Livestage.Youth võitja

14:15

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

14:03

Tallinnas esineb briti pop-duo Hurts

loe: eeter

13:44

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

12:34

Dermatoloog: külm ilm ja liigne pesemine panevad naha proovile

11:04

Gaute Kivistik: inimene ei arene hädadeta

09:34

Ženja Fokin: presidendi vastuvõtt oli suur aplaus eesti disainile

Raadiouudised

12:30

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

12:25

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

09:55

Euroopa Liit ootab USA-lt kaubandusleppe kohta suuremat selgust

09:55

AKI juhtis ehitisregistri puudustele tähelepanu juba kaks aastat tagasi

09:40

Ilm on päikesepaisteline

09:25

Raadiouudised (25.02.2026 09:00:00)

24.02

Päevakaja (24.02.2026 17:00:00)

23.02

Päevakaja (23.02.2026 18:00:00)

23.02

Kaitseliidu Põlva malev annetas kogukonna eestvedajatele Eesti lipu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo