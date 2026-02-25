X!

Tallinna Sadam tahab, et uus parvlaev tuleks võimsam ja suurema jääklassiga

Talvine laevatee.
Talvine laevatee. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Mandri ja suursaarte vahel sõitma hakkav viies parvlaev tuleb elektrimootoriga, kuid praegustest madalama jääklassiga ja mahutab kaks korda vähem reisijaid. Nii kliimaministeeriumi kui ka riigilaevastiku hinnangul rahuldab uus laev reisijate vajaduse ja ei jää ka rasketes jääoludes hätta.

Mandri ja suursaarte vahel praegu  sõitvate parvlaevade jääklass on 1A ehk see tuleb toime kuni 80 sentimeetri paksuse jääga. Nagu näitab tänavune talv, tekib ka sellistel laevadel praeguste jääoludega probleeme. Kuid kavandatav viies parvlaev tuleb  hanke järgi jääklassiga 1B.

TS Laevade emafirma Tallinna Sadama hinnangul ei pruugi uue laeva võimekusest piisata

"Seal peaks olema jääklass tugevam ja ka peamasinad võiksid olla natuke võimsamad. Need on kaks väga-väga olulist märkust, millele me oleme tähelepanu juhtinud," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Olemasolevad laevad mahutavad 650 reisijat ja 150 autot. Uus parvlaev võtab peale 300 reisijat ja 110 autot. Mullu suvel parvlaeva hange nurjus, sest  kõik pakkumised osutusid liiga kalliks.

"Üks asi, millest me räägime, on hind, aga teine asi on statistika, millesse me vaatame. Mis tähendab seda, et kui me vaatame laevade täituvust nii reisijate poolest kui ka autode poolest, siis suurem osa aastast see laev suudab liini edukalt teenindada. Sellega probleeme ei tule. Ja jääklassi osas, arvestades tänast rasket talve, arvestades jääolusid ka Väinameres, siis uus parvlaev tuleb väiksema jääklassiga, mis aga tähendab seda, et 1B jääklass, milleks laev on planeeritud, on suuteline läbima kuni 60 sentimeetrit jääd," lausus kliimaministeeriumi asekantsler Kristjan Truu.

Elektrilaeva hange on lõpusirgel, kus osalejatele on välja saadetud kutse esitada lõplik hinnapakkumine. Et mahtuda ligi 42 miljoni euro suurusse pakkumisse, on riigilaevastiku hinnangul tõsine väljakutse. Kuid selle raha ees saab laeva, mis keskmist vajadust rahuldab.

"Nii palju, kui eelanalüüse on tehtud, on see väga optimaalne, ei ole mõtet 700 inimeseni viia, kui ainult tipuajal või suurürituste ajal saartel on kõik kohad ligilähedaselt täidetud," ütles riigilaevastiku arendusteenistuse direktor Hannes Ojangu.

Lisaks hankele tuleb ehitada sadamatesse laadimistaristud. Regionaalministri Hendrik Johannes Terrase sõnul on oluline, et teenus ei halvene.

"Kui me võrdleme seda 50 pluss aastat vana Regulaga, millele tihtipeale paar lisa-aastat juurde ostetakse remontimise kaudu, siis kindlasti uus parvlaev leevendust toob," lausus Terras.

Parvlaeva  hanke tulemused selguvad märtsi keskel.

Toimetaja: Marko Tooming

