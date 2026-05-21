Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi

Mandri ja Kihnu ning Mandri ja Manilaiu vahelisi liine teenindava parvlaeva Kihnu Virve esialgu 20. maiks planeeritud liinile naasmine lükkub peamasinate seadistamisel tekkinud probleemide tõttu edasi.

"Praeguseks on Kihnu Virve vette lastud, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka parvlaeva liinile naasmine," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

"Täpset aega, millal Kihnu Virve liinile tagasi tuleb, ei ole praegu võimalik öelda, kuid uus katsetus laeval toimub homme hommikul," lisas ta.

See, kui kauaks muidu Sõru–Triigi liini teenindav parvlaev Soela Kihnu Virve asemel Kihnu–Munalaiu ja Manilaiu–Munalaiu liinile jääb, selgub reedel, mil toimub kohtumine ministeeriumi, vedaja ning asjassepuutuvate omavalitsuste vahel.

Parvlaeva Kihnu Virve asemel sõitnud parvlaeva Reet tabas neljapäeval, 30. aprillil tehniline rike, mille tõttu suundus parvlaev Soela Sõru–Triigi liinilt teenindama Kihnu ja Manilaiu liine. Neljapäevast, 7. maist suundus Sõru–Triigi liinile parvlaev Amalie.