X!

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

Välismaa
Kuuba pealinn Havanna
Kuuba pealinn Havanna Autor/allikas: SCANPIX/AFP/YAMIL LAGE
Välismaa

Kuuba piirivalve lasi kolmapäeval Kuuba ranniku lähedal toimunud tulevahetuses maha neli ja haavas kuut inimest, kes viibisid Ühendriikides registreeritud kiirpaadis, teatas kohalik siseministeerium. USA asepresident JD Vance ütles, et Valge Maja jälgib olukorda tähelepanelikult.

Ministeeriumi väitel avati Floridas registreeritud paadist tuli, kui piirivalvealus sellele reisijate tuvastamiseks lähenes. Tulistamises sai haavata Kuuba aluse kapten.

"Relvakokkupõrke tagajärjel hukkus välismaise poole pealt neli ründajat ja kuus sai haavata," teatas ministeerium.

USA asepresident JD Vance ütles, et Valge Maja jälgib olukorda tähelepanelikult.

"See on kindlasti olukord, mida me jälgime. Loodetavasti pole asi nii hull, kui kardame. Kuid ma ei saa rohkem öelda, sest ma lihtsalt ei tea rohkem," sõnas Vance ajakirjanikele.

Vance lisas, et Kariibi Ühenduse tippkohtumisel viibiv välisminister Marco Rubio oli talle varem ülevaate andnud.

"Kuid me lihtsalt ei tea veel eriti palju üksikasju," tõdes asepresident.

USA Florida osariigi peaprokurör oli enne seda teatanud, et kohalikud võimud alustavad seoses vahejuhtumiga uurimist.

"Olen andnud osariiklikule prokuratuurile korralduse teha koostööd meie föderaal-, osariigi- ja korrakaitsepartneritega uurimise alustamiseks," ütles peaprokurör James Uthmeier sotsiaalmeediapostituses.

Kuuba võimude väitel oli paat ebaseaduslik ning sealt avati tuli esimesena nende pihta.

"Kuuba valitsust ei saa usaldada ja me teeme kõik endast oleneva, et need kommunistid vastutusele võtta," lubas Uthmeier.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:26

Allikad: Washington Posti kahjum ületas 100 miljoni dollari piiri

08:18

Gaasivõrgu uus arengukava: Eesti tiputarbimine on kaetud

08:10

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

08:08

Päästeamet manitseb: Emajõe jääle minek on ohtlik

07:35

Michal välistas pensionäridelt ja lastelt maakonnaliinidel piletiraha küsimise

07:29

Nvidia käive ületas taas ootusi

07:20

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Pevkur ja Terras

07:04

Lõplik otsus: Jüri Vilmsi säilmed jäävad välja kaevamata

06:54

Norstati peaministriuuring: Kõlvart hingab Reinsalule jõuliselt kuklasse

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

25.02

Sõja 1463. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

25.02

Euroopa ärikukru kohustus võib Eestilt võtta 150 miljonit

25.02

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

ilmateade

loe: sport

08:10

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

00:39

Atalanta pööras avamängu kaotuse edasipääsuks, Juventus oli lähedal

25.02

Sel nädalal toimuval Miss Valentine'il osaleb ka Pariisi OM-pronks

25.02

ETV spordisaade, 25. veebruar

loe: kultuur

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

25.02

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

25.02

Festival Võnge avalikustas tänavuse programmi

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

loe: eeter

25.02

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

25.02

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

25.02

Dermatoloog: külm ilm ja liigne pesemine panevad naha proovile

25.02

Gaute Kivistik: inimene ei arene hädadeta

Raadiouudised

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

25.02

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

25.02

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

25.02

Euroopa Liit ootab USA-lt kaubandusleppe kohta suuremat selgust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo