Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

Kuuba piirivalve lasi kolmapäeval Kuuba ranniku lähedal toimunud tulevahetuses maha neli ja haavas kuut inimest, kes viibisid Ühendriikides registreeritud kiirpaadis, teatas kohalik siseministeerium. USA asepresident JD Vance ütles, et Valge Maja jälgib olukorda tähelepanelikult.

Ministeeriumi väitel avati Floridas registreeritud paadist tuli, kui piirivalvealus sellele reisijate tuvastamiseks lähenes. Tulistamises sai haavata Kuuba aluse kapten.

"Relvakokkupõrke tagajärjel hukkus välismaise poole pealt neli ründajat ja kuus sai haavata," teatas ministeerium.

USA asepresident JD Vance ütles, et Valge Maja jälgib olukorda tähelepanelikult.

"See on kindlasti olukord, mida me jälgime. Loodetavasti pole asi nii hull, kui kardame. Kuid ma ei saa rohkem öelda, sest ma lihtsalt ei tea rohkem," sõnas Vance ajakirjanikele.

Vance lisas, et Kariibi Ühenduse tippkohtumisel viibiv välisminister Marco Rubio oli talle varem ülevaate andnud.

"Kuid me lihtsalt ei tea veel eriti palju üksikasju," tõdes asepresident.

USA Florida osariigi peaprokurör oli enne seda teatanud, et kohalikud võimud alustavad seoses vahejuhtumiga uurimist.

"Olen andnud osariiklikule prokuratuurile korralduse teha koostööd meie föderaal-, osariigi- ja korrakaitsepartneritega uurimise alustamiseks," ütles peaprokurör James Uthmeier sotsiaalmeediapostituses.

Kuuba võimude väitel oli paat ebaseaduslik ning sealt avati tuli esimesena nende pihta.

"Kuuba valitsust ei saa usaldada ja me teeme kõik endast oleneva, et need kommunistid vastutusele võtta," lubas Uthmeier.