X!

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

Välismaa
Afganistani kontrolliva Talibani võitlejad
Afganistani kontrolliva Talibani võitlejad Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Islamabad andis õhulööke Afganistani peamistele linnadele Kabulile ja Kandaharile ja Pakistani kaitseminister Khawaja Muhammad Asif kuulutas Talibanile sõja.

"Meie kannatus on katkenud. Nüüd on meie ja teie vahel avatud sõda," teatas Khawaja Muhammad Asif. 

Pakistani ametnikud teatasid veidi varem, et riigi väed andsid reede varahommikul õhulööke Kabulile ja Kandaharile. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Kandaharis sai surma Talibani liider Hibatullah Akhundzada. 

Islamabad teatas, et õhurünnakud toimusid pärast seda, kui Afganistani väed ründasid Pakistani piirivägesid. Afganistani kontrolliv Taliban süüdistas aga Pakistani ja teatas, et tegu oli vasturünnakutega. 

Kaks riiki leppisid oktoobris pärast piirikonflikti kokku relvarahus, kuid viimastel päevadel on pinged taas lakke kerkinud. Mõlemad pooled väidavad, et on viimaste kokkupõrgete käigus tekitanud vastasele suuri kaotusi.

Meedias levivad väited, et Afganistan taasalustas reede varahommikul rünnakuid Pakistani vägede vastu piiril. Pakistani piirialade elanikud ütlesid BBC-le, et kuulsid plahvatusi ning võimud palusid neil liikuda ohutumasse kohta.

"Pärast õhulööke Kabulis, Kandaharis ja teistes provintsides käivitati taas ulatuslikud vastulöögioperatsioonid Pakistani sõdurite positsioonide vastu. Seda ka Kandahari ja Helmandi suunal," teatas Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid.

Pakistan ja Afganistani suhted on viimastel aastatel olnud pingelised. Pakistan on varem toetanud Afganistani rühmitusi, püüdes nii mõjutada oma naaberriigi poliitikat. 

Keskvalitsused ei suuda ka täielikult kontrollida mägiseid piirialasid, kus varjupaika leiavad erinevad relvarühmitused. Konfliktis mängib olulist rolli veel piiriülene etniline lojaalsus. 

Olukord läks veelgi keerulisemaks 2021. aastal, kui USA väed lahkusid Afganistanist. Taliban vallutas seejärel šokeeriva kergusega Kabuli, lõpetades sellega 20 aastat kestnud suhtelise stabiilsuse piirkonnas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC, Reuters

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

06:33

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad lennupileti hinna alandamist

05:54

Ukraina ründas Belgorodi energiarajatisi

04:40

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

04:28

Haridusministeerium kavatseb riiklikud õppekavad veelkord ümber teha

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Nõgene: muutusin kriiside jooksul Tallinkile üsna konservatiivseks juhiks

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

26.02

ETV spordisaade, 26. veebruar

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

26.02

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

26.02

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

26.02

Tallinn teeb Põhja-Tallinna koolivõrgu põhjalikult ümber

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

26.02

Tallink Grupi uueks juhiks sai Peep Jalakas

ilmateade

loe: sport

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

26.02

ETV spordisaade, 26. veebruar

loe: kultuur

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

26.02

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

26.02

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

loe: eeter

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

26.02

Laur Joamets: mul on olnud õnn end muusikuna ära elatada

26.02

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

Raadiouudised

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

26.02

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

26.02

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

26.02

Ilm läheb sulale

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

26.02

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

26.02

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

26.02

Enamik kalaliike on halvas olukorras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo