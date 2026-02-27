Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

Islamabad andis õhulööke Afganistani peamistele linnadele Kabulile ja Kandaharile ja Pakistani kaitseminister Khawaja Muhammad Asif kuulutas Talibanile sõja.

"Meie kannatus on katkenud. Nüüd on meie ja teie vahel avatud sõda," teatas Khawaja Muhammad Asif.

Pakistani ametnikud teatasid veidi varem, et riigi väed andsid reede varahommikul õhulööke Kabulile ja Kandaharile. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Kandaharis sai surma Talibani liider Hibatullah Akhundzada.

Islamabad teatas, et õhurünnakud toimusid pärast seda, kui Afganistani väed ründasid Pakistani piirivägesid. Afganistani kontrolliv Taliban süüdistas aga Pakistani ja teatas, et tegu oli vasturünnakutega.

Kaks riiki leppisid oktoobris pärast piirikonflikti kokku relvarahus, kuid viimastel päevadel on pinged taas lakke kerkinud. Mõlemad pooled väidavad, et on viimaste kokkupõrgete käigus tekitanud vastasele suuri kaotusi.

Meedias levivad väited, et Afganistan taasalustas reede varahommikul rünnakuid Pakistani vägede vastu piiril. Pakistani piirialade elanikud ütlesid BBC-le, et kuulsid plahvatusi ning võimud palusid neil liikuda ohutumasse kohta.

"Pärast õhulööke Kabulis, Kandaharis ja teistes provintsides käivitati taas ulatuslikud vastulöögioperatsioonid Pakistani sõdurite positsioonide vastu. Seda ka Kandahari ja Helmandi suunal," teatas Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid.

Pakistan ja Afganistani suhted on viimastel aastatel olnud pingelised. Pakistan on varem toetanud Afganistani rühmitusi, püüdes nii mõjutada oma naaberriigi poliitikat.

Keskvalitsused ei suuda ka täielikult kontrollida mägiseid piirialasid, kus varjupaika leiavad erinevad relvarühmitused. Konfliktis mängib olulist rolli veel piiriülene etniline lojaalsus.

Olukord läks veelgi keerulisemaks 2021. aastal, kui USA väed lahkusid Afganistanist. Taliban vallutas seejärel šokeeriva kergusega Kabuli, lõpetades sellega 20 aastat kestnud suhtelise stabiilsuse piirkonnas.