X!

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SVANPIX/Michael Brochstein/ZUMA Press Wire
Välismaa

USA vabariiklasest president Donald Trump pakkus reedel välja kommunistliku Kuuba niinimetatud sõbraliku ülevõtmise ajal, mil Washingtoni ja Havanna vahelised pinged on saavutanud pärast Venezuela liidri Nicolás Maduro kukutamist aasta alguses oma haripunkti.

Trumpi administratsioon kehtestas Kuubale range naftaembargo pärast Havanna peamise piirkondliku toetaja kukutamist, mis on viinud saareriigi majandusliku kokkuvarisemise äärele.

"Neil ei ole praegu raha, neil ei ole mitte midagi. Aga nad räägivad meiega ja võib-olla saame Kuuba sõbralikult üle võtta," ütles Trump reedel Valgest Majast lahkudes ajakirjanikele.

"Kuuba valitsus räägib meiega ja nad on suures hädas," ütles ta.

Kuubale kehtib USA kaubandusembargo, mis seati sisse veidi pärast Fidel Castro 1959. aasta revolutsiooni. Viimastel aastatel suhted soojenesid, kuid on taas halvenenud pärast Trumpi teise ametiaja algust, kuna vastuoluline riigipea püüab tugevdada Washingtoni haaret Ladina-Ameerika üle.

Kuuba rannikuvalve teatas kolmapäeval, et tappis neli ja haavas kuut inimest USA-s registreeritud kiirkaatril, mis nende sõnul oli relvastatud ja püüdis salaja riiki siseneda.

Havanna teatel olid kõik USA paadis viibinud isikud Ühendriikides elavad kuubalased. USA-sse on alates 1960. aastatest saabunud saarelt mitu emigratsioonilainet.

Anonüümsust palunud USA ametnik kinnitas vaid seda, et vahejuhtumis hukkus üks ja sai haavata teine Ühendriikide kodanik.

Kuuba võimude teatel sattus rannikuvalvealus kiirkaatrilt tule alla umbes ühe meremiili kaugusel Kuuba põhjarannikust. Avalduses lisati, et pardalt leiti automaatrelvi, püstoleid, süütepudeleid ja sõjaväelist varustust.

Ühendriikide valitsuse reaktsioon oli vaoshoitud.

USA välisminister Marco Rubio, kes viibis visiidil Kariibi mere piirkonnas, ütles, et Washington viib läbi oma uurimist ja reageerib vastavalt.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Ida-Virumaal Kukrusel otsib vallavõim lahendust Eesti lipu valgustamiseks

27.02

ETV spordisaade, 27. veebruar

27.02

Laupäev tuleb soe ja niiske

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

27.02

Lääneranna valla kogukonnad soovivad koolivõrgus muudatusi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

27.02

Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

27.02

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

27.02

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

27.02

Haridusministeerium kavatseb riiklikud õppekavad veelkord ümber teha

27.02

Pärast trammitee uuendamist kaotab Tallinn Lubja peatuse

27.02

Paramount võitis pakkumissõja Netflixi vastu

ilmateade

loe: sport

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

ETV spordisaade, 27. veebruar

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

loe: kultuur

27.02

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

27.02

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

27.02

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

27.02

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

loe: eeter

27.02

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

27.02

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

27.02

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

27.02

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo