Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

USA vabariiklasest president Donald Trump pakkus reedel välja kommunistliku Kuuba niinimetatud sõbraliku ülevõtmise ajal, mil Washingtoni ja Havanna vahelised pinged on saavutanud pärast Venezuela liidri Nicolás Maduro kukutamist aasta alguses oma haripunkti.

Trumpi administratsioon kehtestas Kuubale range naftaembargo pärast Havanna peamise piirkondliku toetaja kukutamist, mis on viinud saareriigi majandusliku kokkuvarisemise äärele.

"Neil ei ole praegu raha, neil ei ole mitte midagi. Aga nad räägivad meiega ja võib-olla saame Kuuba sõbralikult üle võtta," ütles Trump reedel Valgest Majast lahkudes ajakirjanikele.

"Kuuba valitsus räägib meiega ja nad on suures hädas," ütles ta.

Kuubale kehtib USA kaubandusembargo, mis seati sisse veidi pärast Fidel Castro 1959. aasta revolutsiooni. Viimastel aastatel suhted soojenesid, kuid on taas halvenenud pärast Trumpi teise ametiaja algust, kuna vastuoluline riigipea püüab tugevdada Washingtoni haaret Ladina-Ameerika üle.

Kuuba rannikuvalve teatas kolmapäeval, et tappis neli ja haavas kuut inimest USA-s registreeritud kiirkaatril, mis nende sõnul oli relvastatud ja püüdis salaja riiki siseneda.

Havanna teatel olid kõik USA paadis viibinud isikud Ühendriikides elavad kuubalased. USA-sse on alates 1960. aastatest saabunud saarelt mitu emigratsioonilainet.

Anonüümsust palunud USA ametnik kinnitas vaid seda, et vahejuhtumis hukkus üks ja sai haavata teine Ühendriikide kodanik.

Kuuba võimude teatel sattus rannikuvalvealus kiirkaatrilt tule alla umbes ühe meremiili kaugusel Kuuba põhjarannikust. Avalduses lisati, et pardalt leiti automaatrelvi, püstoleid, süütepudeleid ja sõjaväelist varustust.

Ühendriikide valitsuse reaktsioon oli vaoshoitud.

USA välisminister Marco Rubio, kes viibis visiidil Kariibi mere piirkonnas, ütles, et Washington viib läbi oma uurimist ja reageerib vastavalt.