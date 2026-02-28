Välisministeerium kutsub Eesti kodanikke Iisraelist lahkuma ja mujal ettevaatusele

Eesti välisministeerium soovitab seoses USA ja Iisraeli laupäeval alustatud sõjategevusega Iraani vastu Eesti kodanikel julgeolekuohu tõttu Iisraelist lahkuda ning mitte reisida praegu ka teistesse regiooni riikidesse.

"Soovitame Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda kuni see on võimalik," öeldakse välisministeeriumi pressiteates, milles viidatakse, et laupäeval, 28. veebruaril alanud sõjategevusega seoses sulges Iisrael oma õhuruumi määramata ajaks. Samas Iisraeli maismaa piiripunktid Egiptuse ja Jordaaniaga on veel avatud, lisas välisministeerium.

Hiljem tehtud sotsiaalmeediapostituses ütles välisministeerium, et tulenevalt laupäeval alanud sõjategevusest Iisraeli, USA ja Iraani vahel, on mitmed Lähis-Ida riigid sulgenud oma lennujaamad ja õhuruumi. "Soovitame Eesti kodanikel sinna võimalusel mitte reisida," seisis postituses.

Samas kutsus ministeerium kõiki Lähis-Idas viibivaid Eesti kodanikke registreerima oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi kodulehel või e-aadressil konsul@mfa.ee.

Välisministeeriumi pressiesindaja ütles laupäeval ERR-ile, et Araabia Ühendemiraatides asuvad eestlased on asunud väga aktiivselt registreeruma ning päeva jooksul on endast teada andnud juba üle 200 Eesti kodaniku.

Ministeerium palub regioonis viibivatel kodanikel olla tähelepanelik ja järgida kohalike ametivõimude juhiseid, kuna kogu piirkonnas on kõrge raketioht.

"Vajadusel otsige viivitamatult varjupaika lähimas turvalises hoones ning hoiduge akendest, ustest ja avatud aladest," seisab soovituses.

Iisraelis viibijatel soovitas ministeerium alla laadida Tzofar – Red Alert mobiilirakenduse, mis saadab reaalajas teavitusi raketirünnakutest.

"Lisateabe saamiseks soovitame tutvuda ka Iisraeli kodanikukaitse leheküljel oleva infoga," seisab välisministeeriumi laupäeval avaldatud teates.

Selles selgitati, et raketiohu korral käivituvad Iisraelis sireenid ning nende heli kuuldes tuleks kohe liikuda varjendisse või siseruumides turvatuppa, kuhu sireeni lõppemise järel tuleks jääda veel vähemalt kümneks minutiks.

"Kui te ei tea, kus asub lähim varjend, minge hoonesse sisse ning otsige akendeta trepikoda või keldrit. Kui piirkonnas pole hooneid, heitke maha ja katke pea kätega. Kui sõidate autoga, peatage auto turvaliselt ja sisenege lähimasse hoonesse või lamage maas ja oodake 10 minutit," õpetas välisministeerium.

Ministeeriumile teadaolevalt viibib Iisraelis lühiajaliselt alla kümne Eesti kodaniku.

Ministeerium rõhutas ka, et uuendab jooksvalt Lähis-Ida regiooni olukorda kajastavat informatsiooni oma veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel.

Vajadusel saab konsulaarabi ööpäevaringsel hädaabi telefonil +372 5301 9999