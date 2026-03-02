X!

Võrgutasu keskmine hind tõuseb alates juunikuust 3,4 protsenti

Elektri ülekandeliin.
Elektri ülekandeliin. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Alates juunist tõuseb Elektrilevi võrguteenuse keskmine hind 3,4 protsenti. Muutuse põhjuseks on elektrienergia põhivõrgu ülekandeteenuse sisseostuhindade tõus ning üldine inflatsioon, teatas Elektrilevi.

Enamkasutatavates võrgupakettides tõusevad muutuse tagajärjel kuutasud 0,69–2,40 euro võrra. Näiteks keskmisele korteriomanikule tähendab muudatus kuutasu kasvu 0,69 euro ning 25 A võrguühendusega eramu omanikule 1,26 euro võrra kuus. Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

Hinnakirja muutus puudutab ainult kuu- ja läbilaskevõime tasusid – elektrienergia kilovatt-tunni põhised tasud ei muutu.

Ülekandeteenuse kulu moodustab Elektrilevi võrgutasust ligikaudu 27 protsenti. Praegu kehtivates Elektrilevi võrgutasudes on igapäevased kulud kajastatud 2024. aasta tasemel ning hinnatõus viib need vastavusse vahepeal kerkinud tegelike kuludega, märkis Elektrilevi.

Võrgutasudest laekuva tulu kasutab Elektrilevi elektrivõrgu hooldamisse ja arendamisse ning investeerib ilmastikukindluse parandamisse.

"On väga oluline, et Elektrilevi kui reguleeritud turul tegutseva ettevõtte hinnakirja muudatused toimuvad samal ajal kui muutuvad teenuste sisseostuhinnad – vastasel juhul  peab ettevõte oma põhitegevuses toetuma laenudele. Muutus on vajalik, et hoida Eesti elektrienergia jaotusvõrgu tegevus jätkusuutlikuna kõigi klientide huvides," lausus Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär.

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, mis haldab ligi 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning pakub võrguteenust ligikaudu 533 000 kliendile üle Eesti.

