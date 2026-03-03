Küsitlus: Karise tagasivalimisele on suur toetus kõigi erakondade valijatelt
Alar Karise teist ametiaega presidendina toetab kolmveerand ja enam kõigi parlamendierakondade, välja arvatud EKRE, valijatest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud värskest küsitlusest, mille viis läbi Norstat.
Septembris toimuvad Eestis presidendivalimised. Kuigi ametlikke kandidaate ei ole veel üles seatud, on meedias juba spekuleeritud võimalike nimedega. Ühiskonnauuringute Instituut uuris värskes küsitluses, kuidas suhtuvad inimesed Karise võimalikku jätkamisse ning teistesse meedias välja käidud kandidaatidesse.
Esiteks küsiti vastajatelt: "Kas Teie toetate Alar Karise jätkamist presidendina teisel ametiajal?" 17 protsenti vastajatest ütles "Ei" või "Pigem ei", 70 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning 13 protsenti vastas "Ei oska öelda".
Karise teise ametiaja toetajad on ülekaalus kõikide suuremate erakondade valijate seas. Keskerakonna ja SDE toetajatest soovib Karise jätkamist 81 protsenti, Isamaa toetajatest 79 protsenti, Parempoolsete toetajatest 76 protsenti, Reformierakonna toetajatest 75 protsenti ja EKRE toetajatest 55 protsenti.
Teiseks esitati vastajatele nimekiri võimalikest kandidaatidest, keda on meedias sügisel toimuvaid valimisi silmas pidades välja pakutud ning paluti öelda, keda neist sooviks vastajad näha järgmise presidendina. Vastuste põhjal kujunes välja järgmine pingerida:
Alar Karis 41,6 potsenti
Marina Kaljurand 5,5 protsenti
Indrek Neivelt 5,4 protsenti
Kersti Kaljulaid 4,7 protsent
Ülle Madise 4,2 protseni
Jüri Ratas 3,6 protsent
Jüri Luik 2,9 protsenti
Jonatan Vseviov 2,3 protsenti
Allar Jõks 2 protsenti
Urmas Paet 1,6 protsenti
Tarmo Soomere 1,1 protsenti
Indrek Tarand 1 protsent
Sven Mikser 0,9 protsenti
Janar Holm 0,6 protsenti
Matti Maasikas 0,5 protsenti
Kadri Simson 0,5 protsenti
Ei oska öelda 21,5 protsenti
Norstati küsitlus viidi läbi 2. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi