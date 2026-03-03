Küsitlus: Karise tagasivalimisele on suur toetus kõigi erakondade valijatelt

Septembris toimuvad Eestis presidendivalimised. Kuigi ametlikke kandidaate ei ole veel üles seatud, on meedias juba spekuleeritud võimalike nimedega. Ühiskonnauuringute Instituut uuris värskes küsitluses, kuidas suhtuvad inimesed Karise võimalikku jätkamisse ning teistesse meedias välja käidud kandidaatidesse.

Esiteks küsiti vastajatelt: "Kas Teie toetate Alar Karise jätkamist presidendina teisel ametiajal?" 17 protsenti vastajatest ütles "Ei" või "Pigem ei", 70 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning 13 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Karise teise ametiaja toetajad on ülekaalus kõikide suuremate erakondade valijate seas. Keskerakonna ja SDE toetajatest soovib Karise jätkamist 81 protsenti, Isamaa toetajatest 79 protsenti, Parempoolsete toetajatest 76 protsenti, Reformierakonna toetajatest 75 protsenti ja EKRE toetajatest 55 protsenti.

Teiseks esitati vastajatele nimekiri võimalikest kandidaatidest, keda on meedias sügisel toimuvaid valimisi silmas pidades välja pakutud ning paluti öelda, keda neist sooviks vastajad näha järgmise presidendina. Vastuste põhjal kujunes välja järgmine pingerida:

Alar Karis 41,6 potsenti

Marina Kaljurand 5,5 protsenti

Indrek Neivelt 5,4 protsenti

Kersti Kaljulaid 4,7 protsent

Ülle Madise 4,2 protseni

Jüri Ratas 3,6 protsent

Jüri Luik 2,9 protsenti

Jonatan Vseviov 2,3 protsenti

Allar Jõks 2 protsenti

Urmas Paet 1,6 protsenti

Tarmo Soomere 1,1 protsenti

Indrek Tarand 1 protsent

Sven Mikser 0,9 protsenti

Janar Holm 0,6 protsenti

Matti Maasikas 0,5 protsenti

Kadri Simson 0,5 protsenti

Ei oska öelda 21,5 protsenti

Norstati küsitlus viidi läbi 2. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.