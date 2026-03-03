Von der Leyen arutab Zelenskiga Ungari torujuhtme tüli

Ungari ja Slovakkia süüdistavad Ukrainat Družba naftajuhtme taasavamisega sihilikus venitamises. Kiievi sõnul sai torujuhe kahjustada jaanuaris toimunud Venemaa rünnakutes.

Ungari peaminister Viktor Orban on blokeerinud 90 miljardi euro suuruse EL-i laenu Ukrainale ning uue sanktsioonide vooru Venemaa vastu, kuni Kiiev torujuhtme taasavab.

EL-i pressiesindaja Paula Pinho ütles, et telefonikõne Zelenskiga keskendub energiajulgeolekule ning käsitleb tõenäoliselt ka torujuhtmega seotud vaidlust.

Brüssel teatas, et teeb selles küsimuses tihedat koostööd Ungari ja Slovakkiaga.

"Meie prioriteediks jääb meie liikmesriikide varustuskindlus," teatas Euroopa Komisjon.