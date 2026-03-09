X!

Ungari palus EL-il peatada Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid

Välismaa
Ungari peaminister Viktor Orban ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.
Ungari peaminister Viktor Orban ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / JOHN THYS
Välismaa

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles esmaspäeval, et palus Euroopa Komisjoni presidendilt Ursula von der Leyenilt peatada kõik Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid, kuna see on vajalik toornafta hindade tõusu peatamiseks Ungaris.

Orbán ütles oma Facebooki lehel avaldatud videos ka, et kutsus õhtuks kokku valitsuse istungi, et ära hoida diislikütuse ja bensiini hinna tõusu tema sõnul "talumatule tasemele".

Venemaa nafta- ja gaasiimpordile kehtestatud embargo lõpetamist soovis ka Ungari välisminister Péter Szijjártó.

"Euroopa on eriti haavatav, kuna EL on juba keelustanud Venemaa energiaimpordi. Nüüd vähendab Lähis-Ida konflikt ka ülemaailmset pakkumist. Kui pakkumine väheneb, tõusevad hinnad. Seetõttu seisab Euroopa silmitsi järsu hinnatõusu riskiga," kirjutas Szijjártó sotsiaalmeedia platvormil X.

Ta märkis, et kui Venemaa energia sanktsioonid jäävad kehtima, kahjustab see tõsiselt Euroopa Liidu majandust.

"Tähelepanu tuleks pöörata eurooplaste huvide, mitte ideoloogia kaitsmisele," märkis Ungari välisminister.

Euroopa Liit võttis 2025. aasta oktoobris vastu 19. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi, mis sisaldab veeldatud maagaasi (LNG) ostmise keeldu. Esimene etapp jõustub 25. aprillil 2026 ja kehtib ainult aastaste lepingute kohta. Täielik embargo peaks kehtima hakkama 1. jaanuaril 2027.

Lisaks on EL vastu võtnud direktiivi, mis keelab Venemaa gaasi impordi täielikult: lühiajaliste lepingute alusel veeldatud maagaasi impordi keeld jõustub samuti 25. aprillil sel aastal ja lühiajaliste torujuhtme gaasitarnelepingute keeld 17. juunil 2026.

Enne 17. juunit 2025 sõlmitud ja muutmata pikaajaliste torujuhtme gaasitarnelepingute puhul on nende täitmine lubatud kuni 30. septembrini 2027; veeldatud maagaasi lepingute puhul kuni 1. jaanuarini 2027.

Euroopa Komisjon kavatseb ka 2027. aasta lõpuks välja töötada õigusaktid Venemaa nafta impordi keelustamiseks.

Ungari on järjekindlalt nõudnud Venemaa ressursside impordi võimalust, samas kui enamik teisi EL-i liikmeid on sellest keeldunud. Ungari on kuni viimase ajani importinud Ukrainat läbiva torujuhtme Družba kaudu Vene toornaftat, kuid nüüdseks on need tarned peatunud, kuna Ukraina väitel purustas Vene õhurünnak trassi olulised komponendi. Horvaatia on pakkunud Ungarile võimalust importida tema sadamate kaudu mujalt kui Venemaalt pärit naftat, kuid Ungari on sellest keeldunud. Väidetavalt on Venemaalt ostetav nafta Ungari jaoks odavam, mis muudab sellest Ungaris asuvates naftatöötlustehastes valmistatud tooted konkurentsivõimelisemaks.

Nafta hinnad tõusid esmaspäeval Lähis-Ida sõjalise konflikti keskel kõrgeimale tasemele alates 2022. aastast, ületades 119 dollarit barreli kohta.

Ungaris toimuvad 12. aprillil parlamendivalimised, milles küsitluste kohaselt võib Orban ja tema partei Fidesz kaotada opositsiooniparteile Tisza, mida juhib Péter Magyar.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:19

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:47

President ei ole Ora suursaadiku kohalt tagasikutsumist allkirjastanud Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

14:02

Ungari palus EL-il peatada Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

loe: kultuur

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

loe: eeter

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

Raadiouudised

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09:20

Raadiouudised (09.03.2026 09:00:00)

08.03

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

08.03

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

08.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo