Ungari palus EL-il peatada Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles esmaspäeval, et palus Euroopa Komisjoni presidendilt Ursula von der Leyenilt peatada kõik Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid, kuna see on vajalik toornafta hindade tõusu peatamiseks Ungaris.

Orbán ütles oma Facebooki lehel avaldatud videos ka, et kutsus õhtuks kokku valitsuse istungi, et ära hoida diislikütuse ja bensiini hinna tõusu tema sõnul "talumatule tasemele".

Venemaa nafta- ja gaasiimpordile kehtestatud embargo lõpetamist soovis ka Ungari välisminister Péter Szijjártó.

"Euroopa on eriti haavatav, kuna EL on juba keelustanud Venemaa energiaimpordi. Nüüd vähendab Lähis-Ida konflikt ka ülemaailmset pakkumist. Kui pakkumine väheneb, tõusevad hinnad. Seetõttu seisab Euroopa silmitsi järsu hinnatõusu riskiga," kirjutas Szijjártó sotsiaalmeedia platvormil X.

Ta märkis, et kui Venemaa energia sanktsioonid jäävad kehtima, kahjustab see tõsiselt Euroopa Liidu majandust.

"Tähelepanu tuleks pöörata eurooplaste huvide, mitte ideoloogia kaitsmisele," märkis Ungari välisminister.

Euroopa Liit võttis 2025. aasta oktoobris vastu 19. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi, mis sisaldab veeldatud maagaasi (LNG) ostmise keeldu. Esimene etapp jõustub 25. aprillil 2026 ja kehtib ainult aastaste lepingute kohta. Täielik embargo peaks kehtima hakkama 1. jaanuaril 2027.

Lisaks on EL vastu võtnud direktiivi, mis keelab Venemaa gaasi impordi täielikult: lühiajaliste lepingute alusel veeldatud maagaasi impordi keeld jõustub samuti 25. aprillil sel aastal ja lühiajaliste torujuhtme gaasitarnelepingute keeld 17. juunil 2026.

Enne 17. juunit 2025 sõlmitud ja muutmata pikaajaliste torujuhtme gaasitarnelepingute puhul on nende täitmine lubatud kuni 30. septembrini 2027; veeldatud maagaasi lepingute puhul kuni 1. jaanuarini 2027.

Euroopa Komisjon kavatseb ka 2027. aasta lõpuks välja töötada õigusaktid Venemaa nafta impordi keelustamiseks.

Ungari on järjekindlalt nõudnud Venemaa ressursside impordi võimalust, samas kui enamik teisi EL-i liikmeid on sellest keeldunud. Ungari on kuni viimase ajani importinud Ukrainat läbiva torujuhtme Družba kaudu Vene toornaftat, kuid nüüdseks on need tarned peatunud, kuna Ukraina väitel purustas Vene õhurünnak trassi olulised komponendi. Horvaatia on pakkunud Ungarile võimalust importida tema sadamate kaudu mujalt kui Venemaalt pärit naftat, kuid Ungari on sellest keeldunud. Väidetavalt on Venemaalt ostetav nafta Ungari jaoks odavam, mis muudab sellest Ungaris asuvates naftatöötlustehastes valmistatud tooted konkurentsivõimelisemaks.

Nafta hinnad tõusid esmaspäeval Lähis-Ida sõjalise konflikti keskel kõrgeimale tasemele alates 2022. aastast, ületades 119 dollarit barreli kohta.

Ungaris toimuvad 12. aprillil parlamendivalimised, milles küsitluste kohaselt võib Orban ja tema partei Fidesz kaotada opositsiooniparteile Tisza, mida juhib Péter Magyar.