Läti president nõuab kaitsevaldkonna rahastamise seaduse muutmist

Välismaa
Foto: Ken Mürk/ERR
Läti kaitsekulude suurus - igal aastal vähemalt viis protsenti sisemajanduse kogutoodangust - tuleb parlamendil kinnitada eraldi seaduses, leiab Läti president Edgars Rinkevics. Riigipea esitas kaitsevaldkonna rahastamise seaduse muudatuse eelnõu parlamendile.

Läti presidendi eesmärk on kindlustada kaitsevaldkonna rahastamisel pikemaks ajaks selgus ja vältida igal aastal toimuvat poliitilist kemplemist. Praegu kehtiv Läti kaitsevaldkonna rahastamise seadus näeb ette vaid kolme protsenti rahaeraldust sisemajanduse kogutoodangust, kuid see on ajast ja arust. Lätis on juba tänavu kaitse-eelarve ajaloo suurim - üle kahe miljardi euro -, ulatudes 4,91 protsendini sisemajanduse kogutoodangust

"Peame mõistma, et lähiaastail tuleb meil oma kaitsesse ja julgeolekusse, sealhulgas sisejulgeolekusse, investeerida. Peame õppima sellest, mida näeme praegu nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas. Eriti oluline on õhukaitse," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Läti kiirendab idapiiri väljaehitamist. Tara on pandud nii Läti-Valgevene kui ka Läti-Venemaa piirile, kogu ala varustatakse peagi ka elektrooniliste jälgimisseadmetega.

"Radarisüsteemide paigaldamiseks on otsused tehtud. Peame otsused langetama ka õhukaitse arendamiseks," lisas Rinkevics.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et iga Balti riik paigaldab piirile oma jälgimissüsteemi, kuid hiljem on neid võimalik ka ühildada. Läti on idapiiri väljaehitamiseks saanud Euroopa Liidu rahalist toetust.

"Idapiiri tõkete ja patrulliradade ehitus on lõpetatud. Mõnel pool, kus on soine ala, on jäänud veel üht-teist lõpetada, kuid seegi saab tänavu valmis. Elektrooniliste seadmete ehk nn targa piiri jaoks on meil suur projekt, mis hõlmab nii Valgevene kui ka Venemaa piiri ja peaks sel aastal samuti teostuma. Soovime kasutada kõige kaasaegsemat tehnoloogiat ja tehisintellekti varajaseks hoiatamiseks. Loodame, et tehniline pool võimaldab meil varakult õigesti planeerida oma jõude," lausus Kozlovskis.

Läti piirivalve pidas mullu Valgevene piiril kinni üle 12 000 ebaseadusliku piiriületaja, algatati ligi 300 kriminaalasja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

