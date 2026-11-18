Riias, Daugava kaldapealsel toimus Läti vabariigi 108. aastapäeva puhul kaitsejõudude ja sisejulgeoleku teenistuste paraad, millest võttis osa tavapärasest rohkem noori. Läti on suurendanud koolides sõjaväelist väljaõpet ja loob vähemalt 61 000 inimesest koosneva reservi, kellele saaks loota sõja korral.

Esimest korda marssisid kolmapäeval Läti kaitseväe ja sisejulgeoleku teenistuste paraadil kindral Peteris Radzinši nimelise militaarsuunaga kutsekooli noored. Koolil kestab alles esimene õppeaasta, kuid paraad kujunes ka uue tehnika esimeseks tutvustuskohaks rahvale - näha sai kohapeal Lätis valmistatud uut lahingumasinat Mednieks ehk Kütt, kaugmineerimissüsteemi Skorpion ja õhutõrjesüsteeme IRIS-T.

Läti oma sõjatööstus areneb kiiresti ja vähemalt veerand kaitsetehnika soetamiseks tehtud investeeringutest peaks jääma oma tootjate kaudu Lätti kohapeale.

"Riigi kaitseteenistuse noored ja noorte kaitseorganisatsioon. Teie üle pole uhked mitte ainult teie pered ja sõbrad, vaid kogu Läti. Teie panus meie riigi julgeoleku tugevdamisse on asendamatu. Teie patriotism on eeskujuks meile kõigile, kogu ühiskonnale," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Viis protsenti sisemajanduse kogutoodangust suunatakse kaitsevaldkonda - arendatakse droone, õhutõrjet ja elektroonilist sõjapidamist. Rohkem varutakse relvi, korda tehakse logistika ja suurendatakse kaitsejõudude reservi.

Balti riikide suurim polügoon Selijas loodetakse valmis saada rutem, tugevamaks muudetakse piirivalve ja tõuseb sisejulgeoleku töötajate palk. Riigi kaitseteenistust on peagi võimalik läbida ka piirivalves.