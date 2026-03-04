X!

Lähis-Idas on lõksus kümneid tuhandeid turiste

Dubaist kodumaale naasnud turistid Prantsusmaa lennujaamas.
Dubaist kodumaale naasnud turistid Prantsusmaa lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX/Jeanne Accorsini/SIPA
Paljud riigid alustasid kolmapäeval erilende oma kodanike äratoomiseks Lähis-Idast. Kodumaale lendamiseks pakkusid võimalusi ka Araabia riikide valitsused. Endiselt on Lähis-Idas lõksus aga kümneid tuhandeid välisriikide kodanikke.

Milano lennujaama on jõudnud esimesed 200 Abu Dhabist minema aidatud itaallast. Kodulinna jõudnutel on meel muidugi hea. Meelehärmi aga valmistab, et koju õnnestus naasta peamiselt Araabia Ühendemiraatide võimude toel ning kodumaa, Itaalia võimud justkui ei teinudki hädaliste toetamiseks midagi.

"Välisministeerium saatis meile sõnumeid soovitustega minna omal käel Omaani, suletud piiridest hoolimata ja jõuda Itaaliasse tagasi oma kuludega, kosmilise hinna eest," lausus kodumaale jõudnud itaallane.

Iisraelist esmalt maad mööda Egiptusesse ja sealt lennukiga kodumaale naasnud horvaadid on oma koduriigi tegevusega aga väga rahul. Hoolimata sellest, et Iisrael on ise üks sõja vahetutest osalistest ning ka Iraani rünnakutes pihta saanud, ei olnud seal viibinud horvaatide sõnul sõjahirmu eriti tunda ning ainus mure oli katkenud õhutranspordi pärast.

"Ma elasin üle Horvaatia kodusõja. Tollal oli Slavonski Brodis ikka palju hullem, kui praeguse sõja ajal siin Jeruusalemmas," sõnas Horvaatia turist Iisraelis Andreas Curic.

Ka Omaanist kodumaale toimetatud hollandlaste sõnul väljendus sõda ainult katkenud lennuliikluses ning maa peal oli kõik endiselt tavapärane ja rahulik.

"Omaanis oli üsna vaikne muidugi, kuid on tore olla jälle oma pere keskel. Oma pere nägemine on ikka tore," lausus kodumaale jõudnud hollandlane.

Ehkki erilendudega on koju toimetatud juba sadu inimesi, on endiselt rohkem neid eurooplasi, kes on sunnitud esialgu Lähis-Idas edasi viibima. Ainuüksi Kataris ootab kojupääsu 8000 välismaalast.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

