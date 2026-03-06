X!

Kliimakindla majanduse teekaartide valmimine venib

Majandus
Kristi Klaas
Kristi Klaas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kuigi esialgse lubaduse järgi pidi kliimaministeerium riiklikud kliimakindla majanduse teekaardid, mis on eelduseks kliimaseadusega edasi liikumisel, valmis saama veebruari lõpus, läheb nendega veel kuu aega.

"Protsess on olnud põhjalik ja aeganõudev. Eesmärk on täita valitsusele antud lubadus ning jõuda dokumentide valmimiseni käesoleva aasta esimeses kvartalis. Praegu on käimas viimased konsultatsioonid erinevate huvigruppidega, et plaanid veel kord üle vaadata," rääkis kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

Klaasi sõnul liigub ministeerium algse plaani järgi, mis näeb ette viie põhilise sektori teekaardi koostamist. Sellele lisandub kuues valdkond – energeetika –, mis aga eraldiseisva uue dokumendina ei vormistu.

"Plaan on jätkuvalt see, mis ta alguses oli, et teeme viis põhilist teekaarti pluss üks teekaart, mis puudutab energeetikat. Viimane on sisuliselt seesama, mis oli ka energiamajanduse arengukava, et seal me nagu eraldi täiendavaid dokumente ei vormista," selgitas Klaas.

"Analüüsime teadlikult süvitsi"

Küsimusele, miks on teekaartide valmimine nihkunud esialgu planeeritud veebruari lõpust veel kuu aega edasi, vastas Klaas, et sisuline kvaliteet on olulisem kui kiirustamine. Tema sõnul ei ole tegemist otsese hilinemisega, vaid teadliku valikuga analüüsida stsenaariumeid süvitsi.

"Näeme, et tasub võtta aega ja need erinevad stsenaariumid seal hoolikalt läbi mõelda. Otsest hilinemist ajakavas selles mõttes ei ole, et laias plaanis me liigume planeeritud ajakavas. Selleks, et oleks võimalikult hästi aru saada, millised need eri teekonnad eri sektorites välja näevad, tasub seda aega võtta ja neid konsultatsioone pigem rohkem pidada kui vähem. See annab tegelikult pärast selgema pildi," rõhutas asekantsler.

Üks olulisemaid ja mahukamaid dokumente on puhta tööstuse teekaart, mille koostamisse on kaasatud lai ring osapooli: merendusklaster, kriitiliste toormete ettevõtted, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja ringmajandusettevõtted. Klaas tõi esile, et puhta tööstuse vaade on laiem kui pelgalt keskkonnahoid.

"Kui valdavalt teekaardid näitavad võimalusi, kuidas me heite vähendamise suunas liikuda saame, siis puhta tööstuse teekaart on just läbi selle vaate, et kuidas puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtuga me saaksime Eestis oma konkurentsivõimet tõsta ja Euroopa konkurentsivõimesse panustada. Seal on see fookus natukene laiem, mistõttu on ka osapooli palju ja andmeid palju, et otsustada, mis fookusega see täpselt kirja panna," rääkis Klaas.

Lisaks ettevõtjatele on protsessi kaasatud ka keskkonnakaitse organisatsioonide katusorganisatsioon, et tagada läbipaistvus ja selge vaade selleni, kuidas tulemusteni jõutakse.

Teekaardid vastavad konkreetsetele küsimustele

Klaas märkis, et teekaartide sisu ei ole sündinud viimase kahe kuuga, vaid on kahe aasta pikkuse põhjaliku töö vili, mis sai alguse juba kliimaseaduse koostamise raames toimunud töörühmadest ja analüüsidest.

Kommenteerides kuuldusi, justkui oleksid teekaardid liiga üldsõnalised, jäi Klaas teisele arvamusele. Tema kinnitusel on just teekaardid need, mis peavad andma vastuse küsimusele "kuidas?", kui seadus ise seab vaid üldised raamid.

"Kui seadus on väga üldisel tasandil, siis teekaardid peavad vastama konkreetsematele küsimustele, et kuidas siis tegelikult nende seaduses seatud eesmärkideni on võimalik jõuda. See eeldab, et selle aluseks on eri analüüsid ja arvutused. Näiteks transpordi ja liikuvuse teekaardis on ikka väga konkreetselt meetmete kaupa arvutatud ja välja toodud, mis need Eestile kõige mõistlikumad investeerimissuunad järgmistel aastatel võiksid olla. Sama kehtib ka põllumajanduse kohta," selgitas Klaas.

Kuigi täpset kuupäeva on Klaasi sõnul veel raske välja öelda, on viimane konsultatsiooniring osapooltega alanud. Ta avaldas lootust, et kuu aja jooksul jõutakse faasi, kus kõik huvigrupid on saanud oma lõpliku sisendi anda ja dokumendid saavad lõplikult valmis

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:23

Haridusteadlased peavad mõistlikuks kaotada koolides arvuline hindamine

06:21

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

06:16

Trump: pean Iraani uue kõrgema juhi isiklikult heaks kiitma

06:15

Kliimakindla majanduse teekaartide valmimine venib

05:33

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi

04:41

Ülevaade: milleks kulub heitkoguste müügist saadud kaks miljardit

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Trump ärgitas Zelenskit Venemaaga kokkuleppele jõudma

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Valitsus võib pakkuda tanklatele riigikütust

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

04.03

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

04.03

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva

05.03

Eestikeelne lasteaed jättis muukeelsed lapsed ukrainlastega samale pulgale

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

ilmateade

loe: sport

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

loe: kultuur

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

05.03

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

loe: eeter

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

05.03

Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

05.03

Koomik Sander Õigus: Eestis naerdakse ka väga süngete teemade üle

Raadiouudised

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

05.03

Valitsus otsustas korraldada maatuuleparkide vähempakkumise

05.03

Politsei tahab hakata liiklusjärelevalves droone kasutama

05.03

Erakonna ERK liikmete arv langes alla viiesaja

05.03

Raadiouudised (05.03.2026 15:00:00)

05.03

Tartus avatakse järgmisel õppeaastal uus Montessori klass

05.03

Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo