Reedel avab Keilas uksed juba järgmine kaubanduskeskus

Eesti
Keila.
Keila. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kui Eestis peaks välja andma kaubanduspealinna tiitli, oleks Keila selge favoriit. Ühel teelõigul on toidupoode rohkem kui mõneski maakonnakeskuses. Reedel lisandub valikusse Keila Keskus, mis toob linna veelgi suurema toidupoe.

10 000 elanikuga Keilas mahub umbes kilomeetrisele lõigule Selver, kaks Rimit, Maxima, Lidl ja Grossi pood. Reedel avab rivis uksed Keila suurim toidupood – Coop maksimarket.

"Konkurents on ju edasiviiv jõud, et me olime nüüd see viimane ainuke, kes veel ei ole Keilas," sõnas Coop Harju juhatuse esimees Kadri Aguraiuja.

Keila keskuse rajanud Janek Lehtmets ütles, et T1 keskuse pankrotisaaga pole tema unenägudesse trüginud.

"Ma magan päris hästi. Otseselt ei mõtle sellele, aga seda tuuakse näitena küll meile. Ma olen sama meelt, et Tallinnasse ilmselt T1 oli vale ajastus. Tallinnas sel hetkel ei olnud ühtegi kaubanduskeskust vaja. Aga ma jätkuvalt arvan, et, selline kaubandus Keilas... Siin üks sellises mastaabis keskus peaks tegelikult toimima, äririskid loomulikult jäävad," lausus Lehtmets.

Keila Keskuse 13 000 ruutmeetrile mahub lisaks toidu- ja rõivakauplustele ka raamatupood ja jõusaal - viimistlustöö käib kinos ja batuudikeskuses.

"Me tegelikult teenindame siiski 50 000 inimest, mis on ümberkaudsetes valdades. Tahaksime katta sellist ala, mis on sisuliselt Paldiski, Vasalemma, pool Sakut, pool Sauet, Keila, natukene Harkut," ütles Lehtmets.

Tuhanded ruutmeetrid uut kaubanduspinda tähendab, et konkurents on Keila jaekaubanduses läinud erakordselt tihedaks. Sel suvel pidi siin aastakümneid tegutsenud Keila tarbijate ühistu toidupood uksed sulgema. Asemele tuli alkoholikauplus.

Samale ühistule kuuluv Rõõmu kaubamaja on tegutsenud Keilas 30 aastat ja uusi tulijaid ei karda.

"Aeg kaob, rõõmud jäävad ja ma arvan, et Keila inimesed ongi rõõmsad, sellepärast et kaubandust on nii palju. Nii nagu minu ülemus ütleb, siis supp läheb lahjemaks, aga mina ütlen, et supi sisse tuleb panna vürtse ja tuleb panna õigeid vürtse, elame-näeme," lausus Keila tarbijate ühistu kaubandusdirektor Mairika Juhandi.

Septembris Vesiveski kaubanduskeskuse avanud Rimi tegevjuht usub, et Keila kaubanduslimiit on täis.

"Rimi juhi süda ikka kurvastab selle üle. Ega konkurents ei ole teretulnud,
kuigi kliendid sellest võidavad otse loomulikult," sõnas Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets, lisades, et Keilas on kaubanduskeskuste piir nüüd kätte jõudnud,

"Kliendid teevad oma valikuid ja siis on näha, kes ellu jääb ja kes sureb," ütles Mets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

