Saaremaa vallas vahetus koalitsioon

Tegelikult läkski kõik nii, nagu eelmisel volikogus üle antud umbusaldusest ennustada võis. Enne volikogu istungit allkirjastasid uued koalitsioonipartnerid ka koalitsioonileppe. Varasemas kolmiklliidus vahetus Isamaa ja Keskerakonna kõrvalt välja EKRE, asemele tuli Reformierakond.

"Mul on raske öelda, mis selle uue koalitsiooniga saab. Tahaks loota ikka, et kõik läheb hästi ja see kestab kuni järgmiste valimisteni. Koalitsioonileppest midagi olulist välja ei läinud. Küll aga lisandusid sinna eakate hoolekande teemad. Just hooldekodu kohtade suurendamine. Lisaks vaimse tervise teemad," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Mart Maastik.

Volikogus klatiti kõigepealt ligi tund enne umbusaldust omavahelisi suhteid ja enne umbusalduse avaldust lahkusid saalist EKRE saadikud. Uueks 31-liikmelise Saaremaa vallavolikogu esimeheks valiti 18 häälega reformierakondlane Koit Voojärv.

"Kogukondadele rohkem tähelepanu pööramine ja kogukondadele lähenemine. Mis puudutab haridust ja investeeringuid, siis need on ka punktid, mis on saamas koalitsioonileppe kõrval tegevuskavas palju konkreetsemalt sisse, kuhu suunas me siis liigume. Aga meil on omad näod, mida me peame kõik hoidma - nii Keskerakond, Reformierakond ja Isamaa. Kui selle näo otsimise juures kompame üksteise piire, siis see on paratamatus," lausus Saaremaa vallavolikogu esimees Koit Voojärv.

Lisaks muutus Saaremaa vallavalitsus tänasest volikogu koalitsiooni häältega senise viieliikmelise asemel kuueliikmeliseks. Lisaks muutus vallavalitsus sellega ka soovõrdsuse etaloniks - kolme mehe ja kolme naisterahvaga.