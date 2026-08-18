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Suursild: läheme Pärnu koalitsiooniga heas usus järgmiste valimisteni

Eesti
Foto: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Pärnu uueks linnapeaks valitud Siim Suursild (Isamaa) ütles "Vikerhommikus", et võimuliidul ei ole plaanis järgmise kolme ja poole aasta jooksul ametikohti koalitsioonilepingu alusel ümber mängida ning Isamaa soovib keskenduda eelkõige perede toimetulekule, huviharidusele ja linna investeeringute tasakaalustamisele.

Suursilla sõnul on plaan heas usus vastu minna kolmele ja poolele aastale, mis on järgmiste valimisteni jäänud. "Läheme edasi ilma igasuguste vahetuste ja manööverdusteta. Uues koalitsioonilepingus ei ole plaanis kedagi lepingu alusel välja vahetada," ütles Suursild.

"Lähme vastu heas usus, et see koalitsioon kestab ning on võimalik ellu viia enda ideid ja lubadusi, mis pärnakatele on antud. See, mida teevad partnerid, jääb nende südametunnistusele, ja ega meil on siin keerukas kaasa rääkida. Teeme omalt poolt kõik, et see koalitsioon kestaks," lisas ta.

Suursilla sõnul jääb iga osapoole vastutada, kelle nad saadavad enda valijaid ja erakonda linnavalitsusse esindama. "Minul kui linnapeal jääb loota, et meeskond hakkab toimima ja neid vanu patte uude ametisse kaasa ei võeta," nentis ta.

"Arvan, et olles päris paljudes valimiskampaaniates osalenud ja Pärnu linnas ning maakonnas enam-vähem arvestatavaid ameteid kandnud, on minu kuue reväärid ja taskud päris põhjalikult läbi uuritud ja valgustatud. Alati võib kuskilt sopist midagi leida, aga ise küll praegu ei oska midagi ette näha," ütles Suursild vastates saatejuhi küsimusele luukerede kohta kapis.

Isamaa jaoks on olulisem perede toimetulek

Suursilla sõnul on Isamaa jaoks kõige tähtsam perede toimetulek. Huviharidus on teema, mida Isamaa on kandnud alates ajast, kui riik selle toetust vähendas. "Olen olnud selles karussellis pikalt ja tean, kuidas huvihariduse rahad kunagi riigieelarvest omavalitsustele tulid."

"Mingil hetkel keerati need kraanid kinni. Laste huvitegevuse ja meie perede heaolu tagamine ning seeläbi perede toetamine on üks meie suuremaid eesmärke. Pärnu jaoks, nagu paljude teiste Eesti paikade jaoks, on kõige tähtsam, et meil oleks noori inimesi, kes viiksid elu edasi ja arendaksid linna," lisas ta.

Suursilla sõnul on Pärnu linna eelarve suur ja mõned investeerimisplaanid tuleb kriitilise pilguga üle vaadata. "Nagu on öeldud: betoon versus inimesed. Arvan, et me leiame siin tasakaalupunkti – võib-olla mõningate investeeringute protsess aeglustub, aga seda enam pöörame tähelepanu oma inimestele," selgitas Suursild.

Pärnu lennujaamal Skandinaavia turul oma koht

Suursild näeb Pärnu lennujaama riigi infrastruktuuri ühe osana, nii nagu on Saaremaa süvasadam, Kuressaare lennujaam või Tartu lennujaam. Need on tema sõnul taristuobjektid, millele tuleb koostöös riigiga leida parim haldaja ja valitseja.

"Pärnu ei peaks arvama, et meist saab lennuväli, mis hakkab Riia või Tallinnaga konkureerima, aga meil on kindlasti olemas oma nišš. Seda, kuidas sellised regionaalsed lennujaamad võiksid siin regioonis toimida, on näidanud ka Soome ettevõtjad. Arvan, et kui leiame koostöös riigiga õige lahenduse, on Pärnu lennujaamal siin Skandinaavia turul oma koht," ütles Suursild.

Suursilla hinnangul saab koalitsiooni kooshoidmine toimuda ainult läbi suhtluse. "Olen olnud osaline päris mitmes Pärnu linna koalitsioonis ja näinud seda poliitika katlas podisemist mitmete osapooltega."

"Kui inimestega rääkida, loksutada mõtteid ja leida lahendusi – näiteks mul tulevad Isamaa poolt kaasa siin piirkonnas tuntud pikaaegsed tegijad, kellel on omad mõtted ja tahtmised Pärnu jaoks lahendusi leida –, siis ma arvan, et see on võimalik."

"Mitme partneriga koalitsioonid on alati sellised, see on meie demokraatia ja siin tuleb leida konsensus, kui tahetakse selles linnas rahulikult koos eksisteerida ja elada," ütles Suursild.

Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas esmaspäevasel istungil linnapea Kristel Voltenbergi, kuigi too teatas volikogu istungi alguses, et astub ise ametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla (Isamaa).

Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid eelmisel nädalal Pärnus koalitsioonileppe linna juhtimiseks 2029. aastani.

Toimetaja: Nele-Liis Kasela

Allikas: Vikerraadio "Vikerhommik", intervjueerisid: Taavi Libe ja Kirke Ert

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