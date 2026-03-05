Trump ärgitas Zelenskit Venemaaga kokkuleppele jõudma

USA president Donald Trump usub, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski peab tegutsema hakkama ja kokkuleppe saavutama Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, kes on tema sõnul selliseks lepinguks valmis.

"Zelenski peab tegutsema hakkama ja ta peab kokkuleppe saavutama," ütles USA president Donald Trump.

Trump kasutas sarnast sõnastust, nagu aasta tagasi toimunud pingelisel Valge Maja kohtumisel, kus ta koos asepresident JD Vance'iga Zelenskit avalikult noomis ning väitis, et Ukraina president on nõrgal positsioonil ja peab tegema kompromisse.

USA riigipea arvates on Putin juba valmis sõja lõpetamise üle läbi rääkima.

"Ma arvan, et Putin on valmis kokkulepet sõlmima," sõnas Trump.

Küsimusele, mis täpselt takistab president Zelenskil rahulepinguni jõudmast, keeldus Trump üksikasjalikke selgitusi andmast, kuid rõhutas, et Ukraina ei tundu olevat piisavalt aldis läbirääkimistele.

"On mõeldamatu, et tema on takistuseks. Sul ei ole häid kaarte käes. Nüüd on tal neid veelgi vähem," hindas Trump.

Trumpi viimased kommentaarid Ukraina kohta tulid pärast seda, kui ta alustas laupäeval koos Iisraeliga sõda Iraani vastu. Rünnakud on Ühendriikidele hinnanguliselt maksma läinud juba miljardeid dollareid.

Trump lubas Ukraina sõja lõpetada oma esimesel ametipäeval 2025. aasta jaanuaris, kuid on tunnistanud, et eesmärgi saavutamine on osutunud keeruliseks, kuna Venemaa jätkab rünnakuid Ukraina vastu.

Trump on tõrkunud Putini vastu agressiivsemate meetmete rakendamisest ja väitnud, et on ainus juht, kes suudab mõlema poolega läbi rääkida.