X!

Isamaa: Reformierakond on rahandus- ja majanduspoliitikas läbi kukkunud

Eesti
Peeter Raudsepp ja Urmas Reinsalu.
Peeter Raudsepp ja Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Isamaa esitles reedel enda koostatud Reformierakonna kolmeaastase valitsemisaja auditit. Isamaa kritiseeris Reformierakonna valitsemisajal toimunud maksutõuse, riigivõla suurendamist ning energiapoliitikat.

"See audit on pretsedenditu Eesti poliitikas, aga ta võtab kokku põhilise järelduse: Reformierakond on läbi kukkunud Eesti rahandus- ja majanduspoliitikas," sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Isamaa võtab Reformierakonna valitsusperioodi aastatel 2023-2026 kokku kolme peamise kriitikanoolega. Nendeks on (1) maksutõusud majanduse seiskumise ajal, (2) riigivõla suurendamine ning (3) Eesti energiapoliitika loosunglikkus ja reaalsete lahenduste puudumine.

Reformierakond on Isamaa hinnangul mõistlike ja õigeaegete kokkuhoiuotsuste asemel valinud laiaulatuslikud maksutõusud. Need suurendasid aga inflatsiooni, nõrgendasid ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendasid ostujõudu.

ERR-i küsimusele, kust Isamaa ise leiaks riigilaenu vähendamise ja maksulangetuste kõrvalt raha, vastas Reinsalu, et tuleks langetada valitsemiskulusid.

"Viime selle Michali valitsuse kava ellu. Ta lubas [valitsemiskulusid] kümme protsenti vähendada, aga pole seda teinud," ütles Reinsalu.

Lisaks ei kaasa Isamaa hinnangul valitsus otsuste tegemisse ettevõtjaid. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on valitsuse kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda olnud hea mõte, ent nõukoja soovituste jõustumine on võtnud liiga palju aega.

Lisaks sõnas Raudsepp, et nõukoja töö nime all tahavad mõned ettevõtjad hoopis ellu viia enda ärihuvisid.

"Kui bürokraatia vähendamise sildi all tehakse tööd, siis on see hea, aga kui sellega edendatakse isiklikke või siis valdkondlikke ärihuve ühiskondlike kokkulepete arvelt, siis on see taunitav ja kohati niisugused asjad sealt välja paistavad," ütles Raudsepp.

Isamaa leiab auditis veel, et Reformierakond lükkab Eestit ohtlikusse võlaspiraali. Erakonna hinnangul avab eelarvereeglite kaotamine tee olukorda, kus võlakoormust kasvatatakse kiiremini kui majandus suutlikult kasvab.

See tähendab Isamaa sõnul, et uued maksutõusud on vältimatud. Nende arvates vähendab tuleviku arvelt elav poliitika usaldust ning loob majanduses pidurdustingimusi.

Valitsuse energiapoliitika on Isamaa hinnangul loosungite tasemele jäänud ning sisulist plaani nad ei näe. Isamaa hinnangul pole energiamajanduse visiooni, mis tagaks taskukohase elektrihinna, varustuskindluse ja energiamahukate ettevõtete konkurentsivõime.

Ilma toimiva energiapoliitikata aga Isamaa sõnul majanduskasvu ei tule.

Laupäeval esitleb Reformierakond enda "Sinimustvalget visiooni" Eesti tulevikuks. Erakonna sõnul on selle eesmärk kasvatada Eesti jõukust, tugevdada julgeolekut ning viia Eesti Euroopas esirinda murrangulisi tehnoloogiaid – sh tehisintellekti – kasutades.

Järgnevalt saab lugeda Isamaa tehtud auditit täismahus:

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:54

USA tühistas sanktsioonid Rosnefti Saksa tütarfirmale

13:51

Kärt Pormeister: laenuskämmidest ja paragrahvidest

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:40

Sõda Iraanis: Katar hoiatas energiaekspordi lõpetamise eest

13:28

Isamaa: Reformierakond on rahandus- ja majanduspoliitikas läbi kukkunud

13:26

Tatjana Gassova: Eesti turisti uued sõbrad on päike, meri ja evakueerimine

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

13:08

Kiviselg: Ukraina suutis veebruaris enda käes olevat territooriumi suurendada

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

07:55

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

12:32

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

05.03

Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

05.03

Politsei tahab liiklusjärelevalves kasutusele võtta droonid

ilmateade

loe: sport

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

loe: kultuur

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

loe: eeter

12:02

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

10:29

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Raadiouudised

12:45

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

12:40

Lähipäevad tulevad sajuta

12:30

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

10:00

Haapsalu lahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

09:55

Trump tagandas sisejulgeolekuministri

09:50

Ilm püsib päikeseline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (06.03.2026 09:00:00)

05.03

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo