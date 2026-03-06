Isamaa: Reformierakond on rahandus- ja majanduspoliitikas läbi kukkunud

"See audit on pretsedenditu Eesti poliitikas, aga ta võtab kokku põhilise järelduse: Reformierakond on läbi kukkunud Eesti rahandus- ja majanduspoliitikas," sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Isamaa võtab Reformierakonna valitsusperioodi aastatel 2023-2026 kokku kolme peamise kriitikanoolega. Nendeks on (1) maksutõusud majanduse seiskumise ajal, (2) riigivõla suurendamine ning (3) Eesti energiapoliitika loosunglikkus ja reaalsete lahenduste puudumine.

Reformierakond on Isamaa hinnangul mõistlike ja õigeaegete kokkuhoiuotsuste asemel valinud laiaulatuslikud maksutõusud. Need suurendasid aga inflatsiooni, nõrgendasid ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendasid ostujõudu.

ERR-i küsimusele, kust Isamaa ise leiaks riigilaenu vähendamise ja maksulangetuste kõrvalt raha, vastas Reinsalu, et tuleks langetada valitsemiskulusid.

"Viime selle Michali valitsuse kava ellu. Ta lubas [valitsemiskulusid] kümme protsenti vähendada, aga pole seda teinud," ütles Reinsalu.

Lisaks ei kaasa Isamaa hinnangul valitsus otsuste tegemisse ettevõtjaid. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on valitsuse kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda olnud hea mõte, ent nõukoja soovituste jõustumine on võtnud liiga palju aega.

Lisaks sõnas Raudsepp, et nõukoja töö nime all tahavad mõned ettevõtjad hoopis ellu viia enda ärihuvisid.

"Kui bürokraatia vähendamise sildi all tehakse tööd, siis on see hea, aga kui sellega edendatakse isiklikke või siis valdkondlikke ärihuve ühiskondlike kokkulepete arvelt, siis on see taunitav ja kohati niisugused asjad sealt välja paistavad," ütles Raudsepp.

Isamaa leiab auditis veel, et Reformierakond lükkab Eestit ohtlikusse võlaspiraali. Erakonna hinnangul avab eelarvereeglite kaotamine tee olukorda, kus võlakoormust kasvatatakse kiiremini kui majandus suutlikult kasvab.

See tähendab Isamaa sõnul, et uued maksutõusud on vältimatud. Nende arvates vähendab tuleviku arvelt elav poliitika usaldust ning loob majanduses pidurdustingimusi.

Valitsuse energiapoliitika on Isamaa hinnangul loosungite tasemele jäänud ning sisulist plaani nad ei näe. Isamaa hinnangul pole energiamajanduse visiooni, mis tagaks taskukohase elektrihinna, varustuskindluse ja energiamahukate ettevõtete konkurentsivõime.

Ilma toimiva energiapoliitikata aga Isamaa sõnul majanduskasvu ei tule.

Laupäeval esitleb Reformierakond enda "Sinimustvalget visiooni" Eesti tulevikuks. Erakonna sõnul on selle eesmärk kasvatada Eesti jõukust, tugevdada julgeolekut ning viia Eesti Euroopas esirinda murrangulisi tehnoloogiaid – sh tehisintellekti – kasutades.

Järgnevalt saab lugeda Isamaa tehtud auditit täismahus: