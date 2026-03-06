X!

Toiduhindade languse taga on tooraine odavnemine ja toote koostise muutmine

Seni kiiresti kasvanud toidukaupade hinnad on hakanud viimasel ajal mõnes tootegrupis ka langema. Osalt on selle põhjuseks odavnenud tooraine või ületootmine, aga on ka neid ettevõtteid, kes muudavad hinna alandmiseks toote koostist.

Prisma hankejuhi Kaimo Niitaru sõnul ülemäära palju pole poes kaubad odavnenud, aga üht-teist on siiski odavamaks läinud.

"Või hind on aasta algusega võrreldes langenud isegi üle 20 protsendi. Näitena veel apelsinimahl, šokolaad. Eesti suurtootja Kalev on teavitanud hinnalangetusest, mis on juba jõudnud poelettidele. Mõni väiksem kategooria oliiviõli ja suhkur näiteks," ütles Niitaru.

Põhilise hinnalanguse põhjusena toob ta välja tooraine odavnemise, näiteks aplesinimahla puhul on lootust veelgi suuremale odavnemisele. Ka on paar teist tarnijat teada andnud, et ilmselt on hind plaanitust odavam.

"Piimatoodete puhul on näha maailmaturu trendi. See on vaikselt jõudmas ka meie piirkonda, kust meie ostame piimatooteid. Kui toorpiima pakkumine ületab nõudlust, siis tootjad lasevad ka hinda alla," sõnas Rimi juht Kristel Mets.

Viimasel paaril nädalal on Rimi langetanud üle 200 toote hindu ning Metsa sõnul näiteks Kalevi šokolaad odavnes seetõttu, et tootja vähendas kakao sisaldust tootes. Senisest soodsamalt saab nüüd kätte ka kohvipaki.

"Kohvidel on tulnud ka tarbijatelt soodsamad hinnad ja maailmaturu kohvioa hinnad on alla läinud. Sealt on mõlemat märgata, aga kohviuba, mitte ainult uba, vaid ka jahvatatud kohvi Eesti klient soovib osta eelkõige kampaania aja," ütles Mets.

Ka Lidl on aasta algusest langetanud mitmesaja toote hindu.

"Kui kliendid on tähelepanelikud, siis nad näevad, et eriti piimatoodetel - juustul šokolaadil, piimal - on hinnad päris korralikult langenud," lausus Lidli pressiesindaja Katrin Seppel.

Toitlustusega tegelev ettevõtja Anneli on ennekõike märganud just piimatoodete hinnalangust.

"Jogurtid, kodujuustud, et nende kohta küll ei saa kuidagi öelda, et nad kallid on. Tegelikult ka puuviljad ja köögiviljad. Porgandi kilohind on 24 senti - see on ju mitte midagi. Väga hea porgand ka kusjuures," sõnas ettevõtja.

Hindade odavnemisest hoolimata jäävad ostutšekid aina lühemaks ja kaupmehed loodavad, et ehk hakatakse rohkem ostma märtsi teisest poolest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

