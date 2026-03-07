Ajutiselt töö peatanud Dubai lennujaam teatas lendude jätkumisest

Araabia Ühendemiraadid teatasid laupäeval, et kõik Dubaisse sisenevad ja sealt väljuvad lennud on kuni edasiste teadeteni tühistatud, kuid praeguseks on lennujaama töö taastatud. Eesti välisministeeriumi kinnitusel jätkatakse Eesti kodanike äratoomiseks korraldatud lendude ettevalmistusi, kuid kohapealset olukorda jälgitakse pingsalt.

Reutersi teatel tegi lendude tühistamise teatavaks Araabia Ühendemiraatide riiklik lennufirma sotsiaalmeedias ning andis reisijatele soovituse mitte lennujaama liikuda.

Mõni aeg hiljem uuendas Emirates infot ja teatas, et lennud jätkuvad.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski ütles ERR-ile, et praegu on nad avanud müügi kahele laupäevasele lennule ja kahele pühapäevasele lennule.

"Minu teada tänane Air Balticu lend on peaaegu juba välja müüdud, homme Hestoni Airlinesi lend ka ja nüüd just avati tänane FlyDubai ja loodetavasti peagi saame avada ka homse FlyDubai lennu," rääkis Veski.

Tema sõnul minnakse praegu selle plaaniga edasi, kuid kogu aeg tuleb pingsalt jälgida kohapealset julgeolekuolukorda. Kuna taas on üleval Iraani drooni- ja raketioht, teatud piirkondades on inimesi suunatud varjandisse ning vahepeal peatati Dubai lennujaama tegevus, lähtub välisministeerium Veski sõnul sellest, milline on maapealne olukord ja millal saab uuesti lennud õhku tõusta.

"Ehk me teeme kõik ettevalmistused ära, aga ilmselgelt võib see tähendada, et tänased ja homsed lennud lükkuvad [edasi]. Kui kaua ja mismoodi, seda hetkel ei oska hinnata. Jälgime olukorda," sõnas asekantsler.

Juhul kui Dubai lennuliiklusega peaks edasisi probleeme tekkima, tuleb tema sõnul vaadata, kas õnnestub korraldada lendu Musqati kaudu, nagu tehti esimese lennu puhul, ent sinna viib pikk bussireis ja sealne lennujaam on ülekoormatud, mistõttu pole seegi väga hea ega kindel variant.

"Hetkel tegeleme sellega, kas kuidagi õnnestuks Dubai ja Dubai lähedal Al Maktumi lennujaama kaudu ikkagi inimesed ära tuua, aga ma arvan, et siin tuleb nüüd jälgida iga tund lihtsalt edasisi arenguid," tõdes Veski.

Laupäeva varahommikul maandus Tallinnas kaks ja Riias üks välisministeeriumi korraldatud erilend, mis tõi Eesti kodanikud ja nende elamisloaga pereliikmed koju. Välisministeerium on korraldamas veel nelja erilendu.