Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi

Välismaa
{{1773027240000 | amCalendar}}
Ukraina sõdurid aitavad rindele viia varustust ja laskemoona
Ukraina sõdurid aitavad rindele viia varustust ja laskemoona Autor/allikas: SCANPIX/EPA/TOMMASO FUMAGALLI
Välismaa

Ukraina kaitsjate lahingutegevuse statistika näitab, et sel talvel on Venemaa väed kandnud suurimaid isikkoosseisu kaotusi ja vallutanud samal ajal vaid minimaalselt Ukraina territooriumi, edastas esmaspäeval ukrainlaste uudistekanal Ukrinform.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 9. märtsil kell 12.29:

- Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi;

- Ukraina peaminister Julija Sõvõrõdenko arutas oma Hollandi kolleegiga energia- ja kaitsekoostööd.

Ukraina relvajõudude maavägede reservväelaste nõukogu esimees Ivan Tõmotško rääkis teemal televisioonis, kus vastas küsimusele Ukraina kaitsjate poolt sel talvel rindel saavutatud märkimisväärsete tulemuste kohta.

"Muu hulgas näitab statistika, et sel talvel on venelased minimaalset territooriumi okupeerides kandnud maksimaalseid isikkoosseisu kaotusi – rohkem kui kunagi varem iga okupeeritud maa ruutmeetri kohta," kinnitas asjatundja.

Tõmotško märkis, et viimase kahe kuu jooksul on Ukraina vägedel samuti õnnestunud süstemaatiliselt hävitada suures koguses vaenlase suurtükisüsteeme ja seda vahel mitukümmend ühikut päevas.

"See on üsna märkimisväärne. Miks? Sest keerulistes ilmastikuoludes, kui droonid ei saa lennata, võtab vaenlase suurtükivägi enda kanda suure osa meie positsioonide ründamise ülesandest," ütles ekspert.

Tõmotško selgitas, et kui Venemaa suurtükiväge sellisel hulgal hävitatakse, siis takistab see neil kasutamast niinimetatud tulevalli taktikat, mida vaenlased sageli rakendasid just täiemahulise sissetungi alguses või ulatuslike pealetungide ajal oma maavägede toetuseks.

Samuti tõi Tõmotško välja, et talvel hävitasid Ukraina kaitsjad iga päev mitu vaenlase õhutõrjesüsteemi.

Ukraina peaminister Julija Sõvõrõdenko arutas oma Hollandi kolleegiga energia- ja kaitsekoostööd

Ukraina peaminister Julija Sõvõrõdenko ja Hollandi peaminister Rob Jetten arutasid koostöö tugevdamist energeetikas, kaitsetööstuses ja põllumajandussektoris.

"Oleme Hollandile tänulikud nende märkimisväärse panuse eest meie kaitsevõime tugevdamisse ning Hollandi valitsuskoalitsiooni kokkuleppe eest toetada Ukrainat aastatel 2027–2029, mis näeb ette kolme miljardi euro eraldamist igal aastal. Meie koostöö hõlmab ka ühist kaitsetootmist ja Ukraina kaitsetööstuse komponendibaasi tugevdamist Hollandi tehnoloogiaettevõtete osalusel," ütles Sõvõrõdenko.

Äsja ametisse nimetatud Hollandi peaminister Rob Jetten saabus Ukrainasse pühapäeval. See on Jetteni teine välisvisiit pärast ametisseastumist. Esimese visiidi tegi ta Belgiasse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 750 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 274 040 (võrdlus eelmise päevaga +750);

- tankid 11 745 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 167 (+10);

- suurtükisüsteemid 38 129 (+70);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1675 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1326 (+4);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 166 640 (+2224);

- tiibraketid 4403 (+19);

- laevad/kaatrid 30 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 82 289 (+188);

- eritehnika 4083 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

