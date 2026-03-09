X!

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

Välismaa
Enesetapu teinud Jeffrey Epstein vanglas
Enesetapu teinud Jeffrey Epstein vanglas Autor/allikas: SCANPIX/PLF/MPI/Capital Pictures
Välismaa

USA justiitsministeeriumi toimikud näitavad, et vangivalvur Tova Noel tegi enne seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini surma kahtlaseid sissemakseid oma pangakontole. Enne Epsteini surma tegi Noel 12 sissemakset.

Epstein tegi väidetavalt 2019. aasta 10. augustil vanglas enesetapu, mis vallandas vandenõuteooriate laine. Noel oli üks kahest vangivalvurist, kes tunnistas üles, et valetas aruandes tahtlikult ja teadlikult, väites, et oli Epsteini enesetapu õhtul täitnud vajalikud kontrollinõuded. Prokuratuuriga sõlmitud kokkulepe vabastas nad reaalsest vanglakaristusest.

Noel tegi viimase sularaha sissemakse (5000 dollarit) oma pangakontole 30. juulil, vähem kui kaks nädalat enne Epsteini enesetappu. Tema pank teatas Föderaalse Juurdlusbüroole (FBI), et alates 2018. aasta oktoobrist tegi Noel 12 sissemakset.

Epstein ise naasis 9. augustil kell 19.49 oma advokaadi juurest vangikongi. Teda saatsid Noel ja veel üks vangivalvur. Hiljem identifitseeriti justiitsministeeriumi aruandes Noel salapärase oranži kujuna, keda märgati uduses valvekaamera videos Epsteini kongi lähedal umbes kell 22.40.

Kaadritest selgus, et vangivalvur, kes olevat Noel, kandis Epsteini  kambrisse linasid või vanglariietust. Vande all antud tunnistuses ütles Noel, et nägi viimati Epsteini elusana kuskil pärast kella kümmet. Ta tunnistas, et ei teadnud, miks kongis oli rohkem linasid, teine valvur magas kella kümne ja südaöö vahel. Väidetavalt anti korraldus voodipesu saatmiseks eelmise vahetuse ajal.

Lisaks selgus, et Noel tegi vaid mõni minut enne Epsteini surnuna leidmist tema kohta internetis päringuid.

Kui Noelilt vande all küsiti, kas tal oli Epsteini surmas mingit rolli, vastas ta: "Ei."

Epstein on taas jõudnud suurte väljaannete esilehtedele, kuna USA justiitsministeerium avaldas hiljuti mitu miljonit lehekülge seksuaalkurjategijaga seotud toimikutest koos fotode ja videotega. Epsteini dokumendid raputavad nüüd globaalset eliiti.  

Levivad väited, et Epsteini kambrisse võis märkamatult siseneda keegi teine ning ta siis tappa. FBI ja USA justiitsministeerium on samas järjepidevalt teatanud, et Epstein tegi enesetapu. Ka pärast Donald Trumpi valimisvõitu teatas FBI uus juhtkond, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

