Melania Trump eitas igasugust seost Epsteiniga

USA esileedi Melania Trump teatas neljapäeval, et tal ei ole olnud süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga mingeid suhteid ning ta ei kuulu ka tema ohvrite hulka, tõstes vanglas surnud Epsteini teema taas tähelepanu keskpunkti ajal, kui tema abikaasa on püüdnud seda avalikkuse silme alt ära saada.

USA presidendi abikaasa lükkas ümber spekulatsioonid, nagu oleks Epstein teda Donald Trumpile tutvustanud, öeldes, et kohtus oma tulevase abikaasaga 1998. aastal New Yorgis ühel peol ja see toimus kaks aastat varem, kui tema esimene kokkupuude Epsteiniga ühel teisel üritusel, kus ta koos Donald Trumpiga osales.

Melania Trump kutsus ka kongressi üles korraldama Epsteini ohvrite avalikke kuulamisi, et nad saaksid vande all oma lugusid rääkida, suurendades väljavaadet avalikkuse tähelepanu jätkumiseks teemale, millest president soovib loobuda.

"Valed, mis seovad mind häbiväärse Jeffrey Epsteiniga, peavad täna lõppema," ütles Melania Trump oma avaldust ette lugedes. "Mina ei ole Epsteini ohver," rõhutas USA esileedi, vastates väidetele, mis on tema sõnul tema vastu suunatud valed. Pärast avalduse tegemist keeldus Melania Trump ajakirjanike küsimustele vastamast.

Tema Valge Maja fuajees, presidendi vapi all, tehtud erakorraline pöördumine, tõstis taas tähelepanu alla Donald Trumpi presidendiametit häirinud Epsteini juhtumi, mille kohta isegi mõned Trumpi toetajad väidavad, et tema administratsioon toimis valitsuse uurimistoimikute avalikustamisel valesti.

Eelmisel nädalal vallandas president peaprokuröri (kes on USA-s ka justiitsminister – toim.) Pam Bondi, kelle juhitud justiitsministeeriumi tegevus Epsteiniga seotud failide liiga aeglasel avaldamisel tõmbas Trumpi peale tema toetajate viha.

Trump, Epsteini kunagine sõber, kes ütles, et katkestas sidemed jõuka finantsistiga juba 2000. aastate alguses, on paljude kuulsate inimeste – meelelahutajate, poliitikute ja intellektuaalide – hulgas, keda valitsuse toimikutes on nimetatud.

Melania Trump ei öelnud, miks ta otsustas neljapäeval sõna võtta, taaselustades teema, mis Iraani-vastase sõja ajal suures osas meediast kadunud oli.

Kuid tema vanemnõunik Marc Beckman ütles Reutersile: "Esimene leedi Melania Trump võttis nüüd sõna, sest sellest on saanud küllalt. Valed peavad lõppema."

Esileedi pressiesindaja ütles, et Trumpi nõunikke teavitati tema avalduse plaanidest.

"See nõudis vaprust"

Kuigi presidendiprouad on aeg-ajalt rahva poole pöördunud poliitilistel teemadel, siis Melania Trumpi avaldus oli erakordne, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

"Kaasaja esileedid pole vastuolulisi teemasid sel viisil avalikult käsitlenud ja kindlasti mitte kunagi Valges Majas. Nii et see nõudis vaprust," ütles USA eelmise esileedi Jill Bideni endine pressisekretär Michael LaRosa.

"Melania on väga teadlik ja kaalutlev oma avalike esinemiste sageduse osas ning ma arvan, et see sündmus räägib nii kõvasti, et ma ei usu, et tal on vaja seda uuesti käsitleda," lisas LaRosa intervjuus.

USA esileedi ütles, et tal ei ole kunagi olnud suhet Epsteini ega ka tema süüdimõistetud kaaslase Ghislaine Maxwelliga, kellega ta enda sõnul pidas vaid juhuslikku kirjavahetust.

Melania Trump ütles, et esimest korda ristusid tema teed Epsteiniga 2000. aastal üritusel, kus ta osales koos Donald Trumpiga, viis aastat enne nende abiellumist. "Sel ajal polnud ma Epsteiniga kunagi kohtunud ega teadnud tema kuritegelikest ettevõtmistest," ütles ta.

Epsteini, kes tunnistas end 2008. aastal süüdi kahes Florida kuriteos, sealhulgas alaealise prostitutsiooniks hankimises, esitati föderaalsüüdistused alaealiste seksikaubanduses 2019. aastal, kuid ta suri vanglas, kusjuures juhtumi tunnistamine enesetapuks on tekitanud avalikkuses kahtlusi.

"Ma pole kunagi Epsteini sõber olnud," ütles Melania Trump. "Mind ja Donaldit kutsuti aeg-ajalt samadele pidudele kus oli Epstein, kuna suhtlusringkondade kattumine on New Yorgis ja Palm Beachil tavaline," lisas ta.

USA president on mitu kuud püüdnud eirata Epsteini-teemalisi arutelusid. "Ma arvan, et nüüd, kui minu kohta ei tulnud midagi välja, on tõesti aeg, et riik peaks tegelema millegi muuga," ütles Trump veebruaris.

Trumpi administratsioon andis presidendi poliitilise toetusbaasi survel USA justiitsministeeriumile korralduse avaldada Epsteini kriminaalasjadega seotud toimikud, järgides kongressis vastu võetud läbipaistvusseadust.

Failid sisaldavad ka 2002. aastal Melania Trumpilt Maxwellile saadetud e-kirja, mis puudutas New York Magazine'is avaldatud artiklit Epsteinist.

"Tore lugu JE-st NY magis. Sa näed pildil suurepärane välja," seisab meilis. "Helista mulle, kui olete tagasi NY-s." Neljapäeval kommenteeris Melania Trump oma Maxwellile saadetud e-kirja kui juhuslikku ja tühist märkust.

Reutersi/Ipsose jaanuarikuine küsitlus näitas, et vaid 21 protsenti vastanutest kiitis heaks selle, kuidas Trump on käsitlenud Epsteini faile. Eraldi Reutersi/Ipsose küsitlus veebruaris näitas, et kolmveerand ameeriklastest – sealhulgas kaks kolmandikku vabariiklastest – usub, et föderaalvalitsus varjab teavet Epsteini väidetavate klientide kohta.

Kümmekond Epsteini ohvrit tegid avalduse, milles väljendasid vastuseisu Melania Trumpi ettepanekule korraldada kongressis kuulamine, öeldes, et nad on juba piisavalt teinud Epsteini kuritegude avalikustamiseks tunnistuste ja aruannete kaudu ning et USA justiitsministeeriumi ülesanne on neid järgida. Samuti kutsusid nad Trumpi administratsiooni üles järgima Epsteini toimikute käsitlemisel läbipaistvuse seadust.