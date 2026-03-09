X!

Lähis-Idas hätta sattunud turistide hüvitised võivad muuta kindlustushindu

Majandus
Esimesed evakuatsioonilennud lähis-idast saabusid Tallinna lennujaama
Esimesed evakuatsioonilennud lähis-idast saabusid Tallinna lennujaama Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kindlustusseltsid on asunud välja maksma esimesi reisitõrkehüvitisi Lähis-Ida konflikti tõttu hätta sattunud Eesti turistidele. Et tegu on üle aastate ühe suurima reisikindlustuse hüvitissummaga, võib see mõne aja jooksul jõuda ka kindlustushindadesse.

Eesti kindlustusfirmad kindlustust sõjapiirkonda ei paku ning ka sõja puhkemine on reisikindlustustes reeglina hüvitisi välistav tingimus. Praeguse Lähis-Ida konflikti puhul otsustasid Eesti kindlustusseltsid üksteise järel vabatahtlikult erandi teha ja enam kui tuhande eestlase reisitõrked hüvitada.

"Tänaseks on laekunud umbes paarsada avaldust ja neid tuleb jooksvalt juurde, sest kliendid täidavad oma kahjuavalduse reisil olles, korjavad tagantjärele, panevad kokku oma dokumente. Oleme kolmandiku osas juba otsuseid ära teinud ja kliendid on hüvitise kätte saanud," lausus Swedbank P&C Insurance juhatuse esimees Aet Altroff.

Tegu on üle aastate ühe suurima hüvitamisele kuuluva summaga.  Ainuüksi PZU kindlustus ütleb, et neil on hüvitamisele kuuluv summa kuuekohaline. 

"Kompenseerimisele kuuluvad täiendavad kulud transpordile ja majutusele ja ka põhjendatud ja mõistlikud kulud transpordi ja majutuse organiseerimisele. Eelkõige telekomi kulud, et kui ongi kuskilt kaugelt Aasiast vaja suhelda Eestis reisikorraldajatega, siis see kõneminutite hind ja maksumus võib päris suureks minna," ütles PZU kahjukäsitluse osakonna juhataja Jaanus Tanne.

Sarnaselt Dubaisse lõksu jäänud puhkajatega hüvitatakse erakorralised kulud ka mujal Aasias reisinutele, kelle vahepeatused pidid olema Lähis-Idas.

Sageli on aga inimesed hinnanud reisikindlustust ostes oma reisitõrke limiidid üpris madalaks.

"Kui minnakse reisile, siis tihti vaadatakse lihtsalt pileti hinda ja hotelli hinda ja reisitõrke hinnas pannaksegi need kaks asja kokku. Aga ei arvestata sellega, et kui mingisugune sündmus realiseerub, siis tagasisaamise kulud võivad olla oluliselt suuremad, kui see kulu, mis sinna minnes oli," lausus Tanne.

Et tegu on ühe ajaloo suurima reisikindlustuskahju hüvitisega, kerkib küsimus, kas see võib jõuda ka kindlustushindadesse. Selles osas on erinevaid arvamusi.

"Me arvame ise, et küsimus on, et kas reisimine kui selline läheb kallimaks ja sellega seonduvalt ajas on vaja asju ümber hinnata, kuid täna see meil laual ei ole," ütles Altroff.

"See võib mõjutada üsna palju. Ma arvan, et muutuvad nii tingimused kui ka tõenäoliselt  kindlustusmaksed. Ma arvan, et nii kiiresti (hindadesse) ei jõua, kindlustus on ikkagi pikk äri. Kõigepealt vaadatakse nüüd, kuidas kogu see juhtum lõppeb, lüüakse arved kokku ja hinnastatakse  uus. Aktuaaridel on tublisti tööd, et hinnastada uus risk ja vaadata, et kas see mahub olemasoleva reisikindlustuse sisse või on vaja makset tõsta," rääkis IIZI reisikindlustuse tootejuht Pille Plees.

Enamik kindlustusi praegu sõja puhkemisel hüvitisi ei paku. Kas tingimused võidakse värske Lähis-Ida konflikti mõjul üle vaadata?

"Meil oli tingimustes juba väga ammu sisse pandud see punkt, et juhul kui sa reisil oled ja seal mingisugune konflikt tekib ja sa ise selles relvakonfliktis kuidagi ei osale ja eelnevalt välisministeerium ei olnud mitte soovitanud sellesse piirkonda reisimist, siis sellisel juhul meie need kahjud hüvitame reisitõrkekindlustuse alt," lausus Tanne.

Küll aga kinnitavad kõik kindlustusfirmad, et inimeste huvi reisikindlustuse vastu on nädalaga märkimisväärselt suurenenud.

Toimetaja: Marko Tooming

Lähis-Idas hätta sattunud turistide hüvitised võivad muuta kindlustushindu

