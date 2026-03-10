X!

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest. Venemaa okupatsiooniväed jätkasid ka teiste Ukraina linnade pommitamist ning Harkivis sai vigastada viis inimest. Ukraina tegi õhulööke kolmele Vene õhutõrjesüsteemile Krimmis.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 10. märtsil kell 6.15:

- Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest;

- Ukraina tegi õhulööke kolmele Vene õhutõrjesüsteemile Krimmis;

- Trump ja Putin arutasid rahvusvahelist olukorda.

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest. Venemaa okupatsiooniväed jätkasid ka teiste Ukraina linnade pommitamist ning Harkivis sai vigastada viis inimest.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et rünnakus sai vigastada vähemalt viis inimest. 

"Praeguseks on vigastatuid viis," sõnas linnapea.

Harkivi oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Oleh Sinehubov täpsustas hiljem sotsiaalmeedias, et vigastatute hulgas on ka 16-aastane tüdruk. Droonilöök leidis aset Industrialnõi rajoonis elumajade lähedal. 

Ukraina tegi õhulööke kolmele Vene õhutõrjesüsteemile Krimmis

Ukraina kaitsjad tabasid ajutiselt okupeeritud Krimmis kolme Venemaa Pantsir-S1 õhutõrje raketi- ja kahurikompleksi, teatas teisipäeval uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi andmetel teatasid Ukraina relvajõudude mereväelased sellest sotsiaalmeedias ja avaldasid lahinguoperatsioonist video.

"Mereväeüksused viisid koostöös Ukraina relvajõudude erioperatsioonide vägedega Krimmi territooriumil läbi eduka operatsiooni. Täpsete löökide tulemusena tabati kolme Venemaa Pantsir-S1 kompleksi ning hävitati üks Vene mobiilne tulegrupp," seisab teadaandes.

Merevägi ründas edukalt ka Venemaa kiirdessantkaatrit Novoozernes.

Lisaks anti löök Venemaa sõjalisele taristule Kirovske lennuväljal. Tabati ründe- ja luuredroonide Orion hoiukohta ning hävitati täielikult neli nende droonide juhtimisjaama.

Trump ja Putin arutasid rahvusvahelist olukorda

USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin arutasid esmaspäeval telefoni teel rahvusvahelist olukorda.

Kreml kirjeldas kõnelusi otsekoheste ja konstruktiivsetena.

Putini välispoliitika nõuniku Juri Ušakovi sõnul olid peamisteks teemadeks Iraani konflikt ning käimasolevad kahepoolsed kõnelused USA esindajatega Ukraina teemal.

Nõuniku teatel andis Putin Trumpile ülevaate Ukraina sõja rindeolukorrast ning tänas Trumpi tema vahenduspüüdluste eest konfliktis. Samuti kutsus Putin Ušakovi sõnul üles püüdlema kiire poliitilise ja diplomaatilise lahenduse poole Iraani sõjas.

Trump kinnitas hiljem kahe riigipea telefonivestlust Floridas toimunud pressikonverentsil. Trumpi hinnangul oli kõne Putiniga positiivne.

"Rääkisime Ukrainast, mis on lihtsalt üks lõputu võitlus. Kuid minu arvates oli see sellel teemal positiivne kõne," ütles Trump ajakirjanikele.

Trumpi sõnul soovib Putin olla abiks ka Lähis-Ida olukorra lahendamisel. Iraan on olnud muidu Venemaa peamine liitlane Lähis-Idas.

"Ütlesin talle, et sa oleksid palju rohkem abiks, kui lõpetaksid Ukraina ja Venemaa sõja," sõnas Trump.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

